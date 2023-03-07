Астрологиня зробила невтішний прогноз для декількох українських міст: є загроза ракетних ударів

Росіяни можуть завдати ракетних ударів по Дніпру, Запоріжжю, Чернігову, Кривому рогу та Житомиру.

Такий прогноз зробила астрологиня Яна Тимощук.

Як зазначається, астрологиня зробила розклад на картах Таро. Небезпека, зокрема, нависла над Дніпром, Кривим Рогом, Запоріжжям, Черніговом та Житомиром.

"Будуть якісь провокації на атомній станції в Запоріжжі. Карта "3 мечів" - це мінімум три сильних "прильоти", можуть бути по житлових будинках. Якщо є можливість убезпечити свої сім'ї, потрібно про це подумати", - сказала Тимощук.

Крім того, астролог підкреслила, що росіяни можуть знову спробувати захопити Харківську область. Водночас за Сєвєродонецьк, Нову Каховку і Бахмут будуть точитися запеклі бої.

Нагадаємо, що за найоптимістичнішим сценарієм, початком завершення війни стане весна 2023-го.

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