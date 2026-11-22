Астронавти космічного корабля Gemini III / © NASA

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Американський астронавт Джон Янґ у 1965 році таємно проніс на борт космічного корабля Gemini III сендвіч із солониною, порушивши правила NASA. Звичайний перекус міг перетворитися на катастрофу: крихти хліба, які потрапили б за панель приладів, могли вивести з ладу бортове обладнання та поставити під загрозу життя екіпажу.

Про курйозний, але небезпечний інцидент в історії американської космонавтики пише видання Space Daily.

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Як астронавт проніс заборонену їжу в космос

Інцидент стався 23 березня 1965 року під час польоту Gemini III, який тривав близько п’яти годин. Янґ заздалегідь попросив свого колегу Волтера «Воллі» Ширру купити сендвіч із солониною, після чого сховав його в кишені скафандра перед виходом на стартовий майданчик.

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Приблизно через дві години після початку польоту астронавт запропонував перекусити своєму командиру Гасу Ґріссому. Той відкусив шматочок, але помітив, що житній хліб кришиться, і вирішив сховати сендвіч у власну кишеню.

Епізод тривав менше хвилини. Під час переговорів із Землею Ґріссом запитав, звідки взявся сендвіч. Янґ зізнався, що приніс його із собою, і запропонував перевірити, який він на смак.

Ідея з’явилася в астронавта під час тренувань. Його командир скаржився на одноманітну сублімовану їжу, тому Янґ вирішив пожартувати й узяти на борт звичайний сендвіч.

У NASA обурилися витівкою астронавта

Історія отримала несподіване продовження після повернення екіпажу на Землю. Інцидент став предметом обговорення в Конгресі США під час слухань щодо бюджету NASA на 1966 рік.

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Адміністратор агентства Джеймс Вебб вимагав від керівництва Центру пілотованих космічних польотів з’ясувати, чи потрібно покарати Янґа за порушення правил.

Вебб наголосив, що окремі астронавти не можуть ставити власні рішення вище за встановлені вимоги безпеки космічних польотів.

Деякі конгресмени також розкритикували вчинок Янґа. Вони порівняли кабіну космічного корабля з операційною, де навіть невелика стороння частинка може спричинити серйозні проблеми. Зокрема, хлібні крихти могли потрапити за приладову панель і пошкодити обладнання.

Водночас керівник Центру пілотованих космічних польотів Роберт Ґілрут став на захист астронавтів. Він пояснив, що подібні жарти допомагають екіпажам знімати напругу під час польотів.

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Зрештою офіційної догани Янґ так і не отримав.

Після інциденту NASA посилило правила

Хоча сам сендвіч не спричинив жодних проблем під час місії, NASA вирішило не допускати повторення подібних випадків.

Починаючи з наступного польоту Gemini IV, астронавти повинні були заздалегідь подавати перелік усіх речей, які планували брати на борт. Сендвічі потрапили під заборону разом із громіздкими, важкими та металевими предметами, здатними завадити роботі обладнання.

Цікаво, що під час самого польоту Gemini III NASA випробовувало нову систему пакування космічного харчування та утилізації відходів. Після повернення Янґ не надто високо оцінив запропоновану їжу, назвавши шматочки курки ледь їстівними.

Попри скандал із сендвічем, витівка не завадила подальшій кар’єрі астронавта. Джон Янґ згодом став першою людиною, яка побувала в космосі шість разів, брав участь у місіях Gemini, Apollo та польотах космічних шатлів, а також протягом 13 років очолював Відділ астронавтів NASA.

Нагадаємо, командир космічного корабля Boeing Starliner вперше поділився моторошними подробицями відмови двигунів, через яку двоє членів екіпажу застрягли на орбіті на довгих дев’ять місяців.

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