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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Астронавти помітили гігантське дзеркало в центрі Африки: що це було насправді

Астронавти зафіксували гігантський сонячний відблиск над озером Іро в Африці. Вчені припускають, що водойма розташована у кратері метеорита.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
На цій фотографії астронавта 2024 озеро Іро в Чаді виглядало як велике кругле срібне дзеркало

На цій фотографії астронавта 2024 озеро Іро в Чаді виглядало як велике кругле срібне дзеркало / © LiveSience

У самому серці Чаду астронавти зробили вражаючий знімок природного феномена — озеро Іро перетворилось на гігантське блискуче дзеркало, яке видно навіть з орбіти. Цей зоровий ефект, відомий як сонячний відблиск, проявився внаслідок ідеального вирівнювання сонця, водної поверхні та точки спостереження.

Про це повідомляє Live Science.

Озеро Іро (Лак-Іро), розташоване за 100 км від кордону з Центральноафриканською Республікою, має діаметр близько 12 км і частково оточене річкою Бахр-Саламат, яка впадає в нього. Цей регіон Сахелю — природна межа між пустелею Сахара і тропічними лісами — рідко потрапляє в заголовки, але нині привернув увагу науковців і громадськості.

На знімках НАСА видно, як сонячне світло, відбиваючись від поверхні води, створює металевий блиск. Деякі ділянки здаються білішими — ймовірно, це віддзеркалення хмар, що зависли над озером. Такий ефект можливий лише при точному вирівнюванні сонця, спостерігача і об’єкта, тому його зазвичай фіксують саме з борту МКС, а не супутниками.

Метеоритне минуле озера Іро?

Цікавість до цього місця підігріває ще одна гіпотеза: озеро може бути залишком давнього ударного кратера. Ще у 1980-х роках геологи виявили поблизу фрагменти деформованих кристалів, характерних для сильного удару з космосу.

У 2024 році дослідники опублікували нові дані, що підтверджують цю теорію. Вони виявили, що форма та напрямок річки Бахр-Саламат могли зазнати значних змін унаслідок зіткнення. До того ж, озеро Іро демонструє сезонну циклічність — воно може повністю пересихати під час посухи, що характерно для кратерних озер.

Автори дослідження підсумували, що така геологічна структура “малоймовірна без участі метеориту” й закликали провести додаткові дослідження для підтвердження гіпотези. Якщо вона справдиться, Іро стане ще однією важливою ланкою у вивченні ударних структур Землі.

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