Астрономи скаржаться на супутники Starlink Ілона Маска: заважають вивчати зоряне небо

Астрономи висловили занепокоєння з приводу супутників, як-от Starlink від SpaceX , що складається з тисяч космічних апаратів, які заважають спостереженню за нічним небом.

Про це передає Fox weather.

Зазначається, що супутники Starlink випромінюють радіосигнали на частотах від 110 до 188 МГц. Проте це зовсім не ті частоти, на яких працює передавальна апаратура Starlink. Вона займає діапазон від 107 до 127 ГГц. Однак нічого загадкового у цих сигналах немає. Вони є лише електромагнітним шумом, що виникає на апараті в результаті роботи його обладнання.

Це є проблемою для радіоастрономічних спостережень. Астрономи використовують радіообсерваторії, щоб прослуховувати дуже слабкі сигнали у Всесвіті. Для цього потрібно, щоб телескоп знаходився подалі від радіосигналів людини. Часто радіообсерваторії знаходяться у віддалених районах, але супутники літають над телескопами незалежно від того, куди вони випромінюють сигнали в будь-який час.

Шум від кожного окремого супутника слабкий, але одночасно у небі їх може бути чимало.

За словами авторів дослідження, SpaceX запропонувала обговорити способи пом'якшення радіоперешкод.

Зараз SpaceX має понад 3000 супутників на орбіті. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) нещодавно схвалила 7500 супутників для другого покоління Starlink від SpaceX. Компанія взагалі планує розширитися до приблизно 30 000 супутників.

Коли для однієї місії розгортається багато супутників, це називається сузір'ям. Однак розміри Starlink часто дають йому звання мега-сузір’я.

Скарги, що Starlink заважає вченим, лунали ще минулої зими.

На початку 2023 року американські астрономи уклали зі SpaceX угоду, що наступні покоління супутників відображатимуть значно менше світла. Аналогічний документ був підписаний і з головним конкурентом команії Ілона Маска – комунікаційною корпорацією OneWeb.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ термінали Starlink стали життєво необхідними для українських військових на фронті. З їхньою допомогою захисники забезпечують себе зв’язком на передовій.

Раніше повідомлялося, що Пентагон заплатить Ілону Маску за термінали та послуги Starlink для України.

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