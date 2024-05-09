Астрономи вперше виявили атмосферу на кам'янистій екзопланеті

Планета зовсім "не гостинна" для людей.

Вперше за межами Сонячної системи астрономи виявили атмосферу на кам'янистій екзопланеті.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що такий тип планет є найближчим за будовою до Землі. Планета, яку назвали "55 Cancri e" або "Янссен", приблизно у 8,8 раза важча за Землю, а її діаметр приблизно вдвічі більший.

Виявити атмосферу на планеті вдалося за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб". Попри те, що покриття "суттєве", воно зовсім "не гостинне" для людей.

"Температура на поверхні становить близько 1,725 градуса за Цельсієм", – мовиться в повідомленні.

Також читайте 4 варіанти наймоднішої стрижки 2024: цю зачіску люблять світові зірки й аристократія

Планета розташована в нашій галактиці на відстані 41 світлового року від Землі в сузір'ї Рака.

"Атмосфера, ймовірно, багата на вуглекислий газ або чадний газ, але може також містити й інші гази, як-от водяна пара та діоксид сірки», – сказав планетолог Ренью Гу з Лабораторії реактивного руху NASA.

Раніше ми розповідали, що астрономи виявили нову планету, яка має щонайменше кілька рекордів.

Читайте також: