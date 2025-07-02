Атлантида під водою: знайдено нові докази існування давньої цивілізації (фото)

Археолог про Атлантиду

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Археолог Майкл Доннеллан роками досліджував, чи справді існувала Атлантида… І нарешті, за його словами, він знайшов її.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Доннеллан стверджує, що знайшов Атлантиду — всього за дві милі (3,2 км — ред.) від узбережжя Кадіса, що в Іспанії.

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Його відкриття було оголошене на конференції Cosmic Summit у Північній Кароліні, де Доннеллан презентував фрагменти майбутнього документального фільму.

Протягом восьми років він досліджував узбережжя Кадіса за допомогою сонару та LiDAR, поки не виявив «довгі лінійні структури», які формують серії «величезних концентричних кругових стін» заввишки понад 6 метрів. Структури виявилися сильно пошкодженими — можливо, через гігантське цунамі.

Доннеллан стверджує, що знайшов Атлантиду поблизу узбережжя Кадіса, що в Іспанії / Фото: Майкл Доннеллан

Між цими стінами розташовувалися вигадливо вирізані канали, а в центрі — прямокутна руїна, яка, за словами Доннеллана, нагадує храм Посейдона, описаний Платоном.

Як стверджує археолог, він виявив руїни, які нагадують храм Посейдона, описаний Платоном / Фото: Майкл Доннеллан

Доннеллан назвав виявлену культуру «великою давньою атлантичною цивілізацією», щоб зробити концепцію Атлантиди ближчою і прийнятнішою для громадськості.

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Археолог наводить точні відповідності з описами Платона: згадка про «Гадес», що співвідноситься з сучасним Кадісом — найстарішим містом Західної Європи.

«Платон описував Атлантиду як могутню острівну державу за Геркулесовими стовпами (сучасна Гібралтарська протока), у якій правили Атлас і його брат Гадейр. Вони розділили землю на частини з багатими ресурсами та складною мережею каналів і гаваней», — йдеться в матеріалі.

Виявлені руїни лежать на глибині приблизно 20 метрів. Серед них — гігантські прямокутні камені, стіни, канали та каньйони, які, ймовірно, були створені людиною.

Згідно з Платоном, Атлантида мала розміри 3 000 стадіїв на 2 000 — приблизно 550 км на 360 км, що співвідноситься з результатами досліджень Доннеллана, який наразі просканував лише чверть території.

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На фото також видно залишки споруд і центральну прямокутну формацію, орієнтовану за сторонами світу — ще одне підтвердження геометрично впорядкованого міста, як описував Платон.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на італійському узбережжі знайшли унікальний червоний метал. З оріхалку, за свідченням давньогрецького історика Гесіода, був зроблений щит Геракла.

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