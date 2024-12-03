Авіаційний ентузіаст вигадав епічне освідчення під час спеціального польоту – фото

Чоловік із Польщі вигадав епічне освідчення для своєї партнерки високо над хмарами над містом Бидгощ.

Про це пише Flightradar24.

Пара – Александер та Олівія – вирушила на вертольоті Robinson R44 з аеропорту Бидгоща в неділю, 1 грудня. Вертоліт піднявся в повітря – але лише Александер і пілот Яцек знали, який у них був план. Вони вилетіли з північного польського міста, начебто на екскурсію над історичним регіоном, роблячи при цьому дивні рухи.

Пам'ятаючи про обмеження повітряного простору та інший авіаційний рух, пілот Яцек тримав вертоліт подалі від жвавих районів, щоб створити освідчення, яке можна було б побачити лише на польотному трекері. Яцек почав кружляти, щоб створити напис Merry me (Виходь за мене заміж) і серце, які з'явилися на сайті Flightradar24, що збирає всі дані про літаки, які перебувають в польоті в усьому світі.

Чоловік вигадав оригінальне освідчення / Фото: flightradar24

Коли Яцек закінчив, він подав Александеру сигнал, щоб той попросив Олівію перевірити маршрут їхнього польоту на Flightradar24. Чоловік витягнув каблучку саме тоді, коли на екрані з'явилися слова "виходь за мене". Олівія відповіла "так".

Чоловік вигадав оригінальне освідчення / Фото: flightradar24

Нагадаємо, чоловік освідчився коханій через 10 років стосунків. Вона відмовила та спантеличила причиною. Він вважає, що його причини відкладати важливий день виправдані, але інші його не переконали.

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