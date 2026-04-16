Авіадиспетчери почули дивні звуки в ефірі: що робили пілоти

Літак American Airlines / © Associated Press

Реклама

Котяче нявкання, яке прозвучало на спеціальній частоті диспетчерської служби повітряного руху в Національному аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана, спричинило скандал. Як виявилося, звуки тварин видавали пілоти.

Про це повідомляє ABC News.

Пілотам зробили зауваження через дитячі пустощі. Хтось із диспетчерів сказав: «Вам, хлопці, потрібно стати професійними пілотами».

Реклама

Але у відповідь почулося ще більше нявчання, до якого приєднався гавкіт.

«Ось чому ви досі літаєте на регіональному літаку», — прокоментував їхню поведінку інший диспетчер.

У своїй заяві з приводу скандальної ситуації Федеральне управління цивільної авіації заявило, що правила забороняють пілотам «вести несуттєві розмови, коли вони перебувають на висоті нижче 10 000 футів», і що агентство розслідує всі ситуації, коли пілоти могли порушити ці правила.

Денніс Таджер, пілот і речник Асоціації пілотів союзників, профспілки, яка представляє пілотів American Airlines, сказав, що раніше чув нявкання на так званій охоронній частоті, яка рідко використовується пілотами та диспетчерами, оскільки зарезервована для надзвичайних ситуацій.

Реклама

«Це не розвага, це серйозна частота, і вона має серйозну мету. Все, що забруднює її пустощами чи будь-якими витівками, не сприймається добре, і це має припинитися», — наголосив він.

Таджер звернувся до нявкаючих пілотів із закликом зупиниться і виявляти обережність, зберігаючи цю частоту «священною та захищеною».

