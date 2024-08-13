Авіакомпанія назавжди заборонила літати мандрівниці за те, "чого вона не робила": яке звинувачення

Мандрівниця розповіла, що American Airlines "забанила її довічно" за те, чого вона не робила.

Про це пише New York Post.

24-річна Ерін Райт розповіла у TikTok, що про заборону вона дізналася, коли намагалася сісти на рейс до Нового Орлеану на дівич-вечір своєї сестри.

"Агентка з вильоту нервує і каже: "Мем, мені дуже шкода вам це говорити, але вам насправді заборонили літати рейсами American Airlines". Я подумала: "Що? Я ніколи нічого не робила".

Як би Райт не благала агентку на виході пояснити причину її вигнання, вона чинила опір: "Мені дуже шкода, але це проблема внутрішньої безпеки. Я не можу вам сказати, але людина телефоном сказала мені, що ви повинні знати, чому".

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Райт була спантеличена, розчарована і пригнічена цим незвичайним сценарієм, але залишилася сповнена рішучості потрапити на святкування своєї сестри. Їй довелося заплатити 1000 доларів за новий рейс, очікуючи на повернення 400 доларів за попередній рейс.

"Я розумію, що запізнюся на свій рейс і мені просто потрібно забронювати інший рейс. Тому я швидко забронювала собі ще один квиток туди і назад за 1000 доларів до Нового Орлеана", - сказала вона. "Я збираюся прояснити це, і вони повернуть мені гроші".

Після 12 днів очікування та відсутності повернення грошей Райт отримала повідомлення про те, що їй заборонили літати в авіакомпанії через передбачувані сексуальні стосунки з чоловіком у туалеті літака.

"Я 24-річна лесбійка. Чи бачите ви мене? У мене є сексуальні стосунки з чоловіком? Ні", - посміхнулася вона.

Ерін спробувала вигадати найкращий спосіб довести, що вона не та хтива пасажирка, якою її виставили American Airlines, відправивши електронного листа до відділу роботи з клієнтами.

"Я надіслала їм дуже серйозного електронного листа, але також і трохи смішного, тому що в ньому я кажу: "Я дійсно не знаю, як довести, що це була не я, за винятком того факту, що я буквально лесбійка", — сказала Райт.

Мама жінки змогла поручитися за свою дочку електронною поштою, що допомогло прискорити її видалення зі списку тих, кому заборонено літати. Хоча ім'я Ерін було очищено, імена справжніх коханців не розкрили.

"Тепер я викреслена зі списку American Airlines, яким заборонено літати, і зі списку на 1000 доларів, але мені повернули 400 доларів за рейс", - сказала Райт.

Хоча жінка радіє, що має можливість літати без обмежень, вона очікувала, що American Airlines дасть їй більше грошей за цей інцидент, оскільки змушена була купити квиток на інший рейс.

"Дякую, що ви були гіршими", - підписала кліп вона.

Ерін Райт / Фото: tiktok.com/@erin_wright

Багато хто був шокований складною ситуацією Райт. "Окрім іншого, як вони дозволили вам забронювати квиток, якщо вони вас забанили?", "Подайте скаргу до Департаменту транспорту. За законом вони зобов'язані не лише повернути вам гроші, а й надати вам відповідь", "Чи можете ви подати на American Airlines до суду?".

Згодом Ерін поінформувала своїх підписників про нещодавню зміну статусу рейсу.

"Коли вони зателефонували, щоб повідомити, що виключають мене зі списку, вони сказали: "Сподіваємося, це не надто завдало незручностей"… О, ви маєте на увазі останні три місяці спілкування, запізнення на рейс, залучення мого адвоката та необхідність надсилати електронні листи трьом директорам у AA, щоб отримати відповідь від клієнтів???".

Але у наступному відео, опублікованому 11 серпня, Райт розповіла, як їй вдалося повернути втрачені гроші за рахунок переглядів, які зібрав її кліп у TikTok. "Я заробила рівно стільки ж, скільки втратила, так що American Airlines навіть не потрібно це виправляти", - сказала вона.

Райт стверджує, що American Airlines ще не зв'язувалася з нею від моменту попереднього оновлення 11 серпня, але планує вжити проти них заходів.

Нагадаємо, жінка спантеличила, скільки їй заплатив TikTok за мільйон переглядів одного відео. Це здивувало користувачів застосунку.

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