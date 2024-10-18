Авіакомпанія не пустила на літак євреїв та отримала рекордний штраф: яка сума

Авіакомпанія Lufthansa була оштрафована на рекордну суму після того, як не пустила на свій рейс групу єврейських пасажирів.

Про це пише Metro.

Міністерство транспорту США наклало на авіакомпанію штраф у розмірі 4 000 000 доларів за ймовірну дискримінацію. Вважається, що це найбільший штраф, який коли-небудь накладали на авіакомпанію за порушення громадянських прав.

Lufthansa була звинувачена у ставленні до єврейських пасажирів – багато з яких не подорожували разом і були незнайомцями – так, ніби "всі вони були однією групою", повідомляє BBC News.

Німецький авіаперевізник заявив, що погодився на виплату, щоб уникнути судового розгляду, але заперечив факт дискримінації.

За словами телерадіокомпанії, інцидент стався через "невдалу серію неточних повідомлень".

Lufthansa повідомила Metro, що її давня місія полягає в тому, щоб об'єднувати людей і культури, і як авіаційна група "різноманітність людей і пасажирів є однією з її найбільших переваг", додавши, що вона проводить тренінги з антисемітизму та дискримінації для співробітників і керівників.

Американський єврейський комітет назвав інцидент у Франкфуртському аеропорту "глибоко прикрим". Він заявив, що Lufthansa зробила "рішучі кроки" відтоді, щоб "гарантувати, що така подія не повториться".

Пасажири були одягнені в ортодоксальний єврейський одяг

Інцидент стався у травні 2022 року, коли пасажири намагалися дістатися з Нью-Йорка до Будапешта через Франкфурт. Як повідомляється, багато пасажирів були чоловіками, одягненими в "характерний одяг, який зазвичай носять ортодоксальні єврейські чоловіки", - йдеться в повідомленні DOT. Вони скористалися декількома туристичними агентствами для бронювання квитків. Але під час першого польоту капітан повідомив службу безпеки Lufthansa про те, що деякі пасажири не виконали інструкцій екіпажу, які вимагали носити маски і забороняли збиратися в проходах та інших місцях на борту літака.

Понад 100 пасажирів були змушені призупинити свої квитки після цього повідомлення, що означало, що вони не змогли скористатися своїми стикувальними рейсами.

Хоча в департаменті заявили, що Lufthansa визнає, що ця акція може зашкодити тим, хто дотримувався інструкцій, авіакомпанія "дійшла висновку, що звертатися до кожного пасажира індивідуально було б непрактично".

Піт Баттігіг, міністр транспорту США, заявив, що його відомство наклало "найбільший штраф в історії Міністерства транспорту США проти авіакомпанії за порушення громадянських прав пасажирів". "Ніхто не повинен стикатися з дискримінацією під час подорожей, і наше міністерство готове використовувати свої повноваження для того, щоб це було так", - додав він.

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Представник Lufthansa повідомив Metro: "Lufthansa є шанованим корпоративним громадянином, який відіграє важливу роль у формуванні більш інклюзивного суспільства. Після інциденту, що стався у травні 2022 року з нашими пасажирами-євреями, Lufthansa повністю співпрацювала з DOT протягом усього процесу розслідування. Ми продовжуємо зосереджуватися на багатьох розпочатих зусиллях, серед яких партнерство з Американським єврейським комітетом (AJC), високоповажною та всесвітньо визнаною правозахисною організацією та лідером думок. Завдяки нашій постійній співпраці ми розробили першу в своєму роді навчальну програму для менеджерів та працівників авіакомпаній, спрямовану на боротьбу з антисемітизмом та дискримінацією. Компанія прагне бути послом доброї волі, толерантності, різноманітності та прийняття. Як перша авіакомпанія, яка прийняла робоче визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту (IHRA), Lufthansa продовжуватиме підтримувати вдумливий діалог з єврейськими громадами та організаціями по всьому світу. Крім того, ми продовжимо надавати бездоганний сервіс нашим шановним клієнтам і залишатимемося надійним партнером у всьому світі".

Нагадаємо, розлючений капітан зачинив в кабіні другу пілотесу під час 10-годинного польоту. Його покарали за витівку.

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