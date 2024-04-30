Авіакомпанія щоразу плутає 101-річну жінку з немовлям: подробиці курйозу

Це спричиняє низку труднощів для літньої жінки під час подорожей.

101-річну жінку продовжують плутати з немовлям через помилку в системі бронювання авіакомпанії.

Про це пише BBC.

Проблема виникає через те, що системи American Airlines, очевидно, не можуть вирахувати, що Патриція народилася 1922 року, а не 2022-го.

"Було смішно, що вони думали, що я маленька дитина, а я старенька!", - сказала вона.

Але пенсіонерка каже, що хотіла б, щоб цю помилку виправили, оскільки в минулому вона вже створювала їй проблеми.

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Наприклад, одного разу співробітники аеропорту не підготували для неї транспорт у терміналі, оскільки очікували на дитину, яку можна було б винести на руках.

"Моя дочка забронювала квиток онлайн, а комп'ютер в аеропорту подумав, що моя дата народження 2022, а не 1922 рік", - розповіла вона. "Те ж саме сталося минулого року, і вони також чекали на дитину, а не на мене".

Місце Патриції було заброньоване як дорослий квиток. Але виявилося, що комп'ютерна система аеропорту не може обробити дату народження так далеко в минулому – тому вона за замовчуванням встановила дату на 100 років пізніше.

Колишня медсестра, яка літає щороку, щоб побачити сім'ю і врятуватися від холодної зими, каже, що в обох випадках співробітники American Airlines були люб’язними, попри плутанину.

Патриція хотіла б, щоб це було виправлено. Під час попереднього рейсу вона та її донька чекали в літаку після того, як інші пасажири покинули судно, оскільки співробітники аеропорту не організували для неї колісне крісло.

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Вона каже, що визнання її справжнього віку було б корисним і для Кріс. "Я б хотіла, щоб вони полагодили комп'ютер, оскільки моїй бідній доньці довелося нести весь наш багаж і одяг майже милю від одних воріт до інших", - сказала вона.

Патриція подорожувала сама до 97 років, але відтоді покладається на допомогу своєї сім'ї. "Зараз у мене проблеми із зором, тому я не хотіла б робити це сама", - сказала вона.

Але жінка переконана, що проблеми із зором не завадять їй літати, і каже, що з нетерпінням чекає на свій наступний політ восени. На той час їй виповниться 102 роки і, можливо, до того часу комп'ютери авіакомпанії встигнуть визначити її справжній вік.

Нагадаємо, авіакомпанія виплатила понад 100 000 грн пасажирам бізнес-класу через "душевні муки". За квитки вони заплатили втричі дешевше.

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