Авіакомпанія виплатила понад 100 000 грн пасажирам бізнес-класу через "душевні муки": що сталося

Двом пасажирам бізнес-класу виплатили 213 585 індійських рупій (понад 101 тисяча гривень) після того, як вони зазнали "душевних мук" через те, що їхні крісла не відкидалися.

Про це пише Independent.

Крісла Анжалі та Раві Гуптів не працювали і не відкидалися під час майже п'ятигодинного перельоту з Хайдарабада в Індії до Сінгапуру, а це означає, що вони не могли спати під час подорожі.

Авіакомпанію Singapore Airlines зобов'язали виплатити подружжю чималеньку суму. До слова, пара заплатила 66 750 рупій (31 700 грн) за квитки бізнес-класу з Індії до Австралії з пересадкою в Сінгапурі.

Як повідомляється, Гуптам запропонували 10 000 миль для пасажирів, які часто літають, або бали лояльності на кожну особу, але вони відхилили цю пропозицію.

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Окружна комісія з вирішення споживчих суперечок у Хайдарабаді винесла рішення на користь Гуптів і зобов'язала авіакомпанію відшкодувати 48 750 індійських рупій кожному скаржнику, що в сумі становить 97 500 індійських рупій разом з 12% річних.

Singapore Airlines також було наказано виплатити 100 000 індійських рупій за заподіяння сім'ї душевного болю і фізичних страждань, а також 10 000 індійських рупій на покриття судових витрат.

У своїй скарзі чоловік стверджував, що до нього та його дружини ставилися як до "пасажирів економ-класу", за винятком додаткового місця для ніг.

Авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що "визнає рішення комісії".

Нагадаємо, чоловік дістається роботи в іншій країні літаком. Він здивував причиною такого рішення, бо як виявилося, це не заради економії.

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