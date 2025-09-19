Авіакомпанії навмисно "карають" пасажирів економ-класу: в чому причина

Квиток на літак / © Pixabay

Кожен, хто хоч раз літав економ-класом, знає про проблему надзвичайно малого простору для ніг. Зазвичай вважається, що це робиться для того, щоб вмістити якомога більше пасажирів, але насправді причина значно цинічніша. Авіакомпанії навмисно роблять польоти в економ-класі незручними, щоб змусити клієнтів платити більше.

Про це пише видання The Sun.

головним джерелом прибутку для авіакомпаній є не пасажири економ-класу, а клієнти з дорожчими квитками — бізнес-класу, першого класу та преміум-економ. Зменшення відстані між кріслами в економ-класі є частиною стратегії, яка стимулює пасажирів переходити на вищий клас.

«Авіакомпанії зосереджені на вищих доходах, які вони можуть отримати від пасажирів преміум-класу, і салони літаків переходять на вищий преміальний комплекс і прибирають місця в економ-класі, щоб досягти цього», — пояснив редактор американського авіаційного порталу Сет Міллер.

Некомфортно — плати більше

Така політика змушує людей купувати дорожчі квитки, адже комфорт під час польоту стає розкішшю. Щоб спокусити пасажирів, авіакомпанії пропонують не тільки більше простору для ніг, але й інші додаткові зручності: пріоритетну реєстрацію та посадку, збільшену норму провезення багажу, підставки для ніг, регульовані підголівники та більш якісне харчування.

Звичайно, за всі ці переваги доведеться заплатити. Квиток «преміум-економ-класу» може бути на 30-100% дорожчим за звичайний економ-клас, але для багатьох пасажирів такий вибір стає вимушеним, щоб уникнути незручностей під час польоту.

