Авіакомпанії оновили правила перевезення ґаджетів: що дозволено брати на борт

Авіакомпанії по всьому світу посилили вимоги до перевезення електронних пристроїв із літієвими батареями. За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), такі акумулятори можуть перегріватися або спалахнути у разі пошкодження. Саме тому більшість із них тепер заборонено перевозити в зареєстрованому багажі, якщо пристрій не вимкнено повністю.

Про це повідомило видання New York Times.

До небезпечних категорій належать телефони, ноутбуки, планшети, смартгодинники, електронні сигарети, портативні зарядні пристрої та навіть електричні зубні щітки.

FAA нагадує: будь-які предмети з літій-іонними чи літій-металевими батареями варто перевозити в ручній поклажі. Запасні батареї, павербанки та вейпи мають бути поруч із пасажиром у салоні. Якщо валіза здається в багаж, батареї потрібно обов’язково вийняти.

Фахівці радять перед польотом перевіряти свої пристрої на пошкодження. Якщо екран смартфона чи планшета тріснув, є ризик, що акумулятор зазнав удару й може перегрітися. Такий ґаджет краще залишити вдома.

З 2006 року FAA зафіксувало майже 700 випадків інцидентів із літієвими батареями, зокрема займання або надмірне нагрівання. Експерти зазначають, що кількість таких випадків зростає через поширення персональних електронних пристроїв.

Фахівці з безпеки радять тримати техніку при собі — у разі диму чи іскор ситуацію можна буде швидко взяти під контроль.

