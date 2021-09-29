Австралієць отримав в кіоску безкоштовний лотерейний квиток і розбагатів

Чоловік тривалий час грає у лотерею.

Мешканець австралійського міста Намбукка-Хедс отримав безкоштовний лотерейний квиток і розбагатів.

Чоловік отримав 200 тисяч австралійських доларів, пише The Lott.

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Чоловік часто грає у лотерею, але ніколи нічого не вигравав. За його словами, він купив один квиток у газетному кіоску, а інший отримав у подарунок. Саме він став щасливим для австралійця.

У п'ятницю, 24 вересня, чоловік дізнався, що виграв 200 тисяч австралійських доларів. Компанія-організатор лотереї підтвердила виграш. "Я не можу в це повірити. Особливо в те, що виграв цей приз з безкоштовним квитком", - радіє переможець.

Австралієць каже: поки не вирішив, куди витратити цю суму. Утім, значну частину виграшу віддасть своїм дітям.

Своєю чергою, власник газетного кіоску каже, що це найбільша сума, яку коли-небудь вигравали покупці кіоску. "Вітаємо його! Ми сподіваємося, що це початок нових великих виграшів для наших клієнтів", - каже він.

ЯК повідомлялося,В Англії 72-річна пенсіонерка Кет Скотт виграла 140,9 тисячі фунтів стерлінгів в лотерею і роздала всі гроші за декілька годин. Під час пандемії Скотт допомагала місцевим лікарям - вона пошила сотні медичних халатів для працівників лікарень і будинків престарілих.

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