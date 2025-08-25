Австралієць, який вижив після "грибного обіду", вибачив замах на себе

Ерін Паттерсон / © The Guardian

Реклама

Верховний суд Вікторії заслухав емоційну заяву пастора Ієна Вілкінсона — єдиного, хто вижив після трагічного «грибного обіду», де загинули троє його близьких. Він заявив, що пробачає Ерін Паттерсон спробу його вбивства, але не може пробачити вбивство дружини, невістки та зятя.

Про це повідомляє The Guardian.

Ієн Вілкінсон залишає Верховний суд Вікторії / © The Guardian

У липні присяжні визнали 49-річну Паттерсон винною у вбивстві Гізер Вілкінсон (66 років), а також подружжя Дона та Гейл Паттерсонів (по 70 років). Крім того, її визнано винною у замаху на життя самого Ієна Вілкінсона. Всі вони отруїлися блідою поганкою, яку підсудна використала під час приготування яловичого Веллінгтона.

Реклама

Під час слухань у понеділок прокурори та захист погодилися, що Паттерсон має отримати довічне ув’язнення. Суддя Крістофер Біл назвав злочин «жахливим» та оголосив, що вирок буде винесено за два тижні.

Ієн Вілкінсон, виступаючи близько 20 хвилин, звертався не до обвинуваченої, а до судді. Він розповів, як втрата дружини, з якою він прожив у шлюбі 44 роки, зруйнувала його життя:

«Я пропоную Ерін прощення. Але щодо вбивств Гізер, Гейл і Дона я змушений домагатися справедливості. Тепер я більше не жертва Ерін Паттерсон, а вона стала жертвою моєї доброти».

Дон і Гейл Паттерсони, жертви вбивства / © The Guardian

Він наголосив, що не має до Паттерсон ненависті та молиться, щоб вона використала час у в’язниці для каяття. Водночас він назвав її вчинки «безсердечними» і такими, що свідчать про «зневагу до життя».

Реклама

Свої заяви також зачитали інші члени родини. Донька Вілкінсона, Рут Дюбуа, сказала, що її глибоко вразило, як Паттерсон сиділа за столом і спостерігала, як рідні їдять страву, яка могла їх убити.

«На кожному етапі вона могла відмовитися від цього плану, але щоразу вирішувала довести його до кінця», — сказала Дюбуа.

Колишній чоловік обвинуваченої, Саймон Паттерсон, втратив у тій трагедії батьків і тітку. У своїй заяві, зачитаній двоюрідною сестрою, він сказав, що «сумує більше, ніж можна висловити словами», і що його діти залишилися без бабусі й дідуся, які могли б жити ще довгі роки.

Суд заслухав сім заяв жертв і ще понад два десятки письмових свідчень, які будуть враховані під час винесення вироку.