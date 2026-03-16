Чоловік прийняв лист про виграш 30 млн євро за спам і видалив його: чим все закінчилось

Лотерея / © Associated Press

Житель передмістя Мельбурна (Австралія) ледь не втратив виграш у лотерею Powerball на 50 мільйонів австралійських доларів (близько 30 млн євро), коли випадково видалив лист із повідомленням про джекпот.

Про це йдеться в матеріалі Bild.

Чоловік отримав електронне повідомлення про перемогу, але вирішив, що це шахрайство, і видалив його. Лише після того, як надійшло повторне повідомлення, він перевірив свій квиток і звернувся до організаторів розіграшу.

Переможець розповів, що дізнався про свій виграш увечері, коли сидів удома та дивився футбольний матч. Зв’язатися з ним одразу не вдалося, оскільки у профілі був вказаний старий номер телефону.

Коли чоловік зрештою відкрив застосунок і звірив виграшну комбінацію чисел, він одразу зателефонував до компанії-організатора лотереї, щоб переконатися, що це не помилка.

Щасливий квиток коштував лише 6 доларів, а числа переможець обрав випадковим чином.

Попри величезний виграш, чоловік заявив, що не планує кардинально змінювати спосіб життя. Він хоче купити будинок для своєї родини, допомогти дітям із житлом та зайнятися роботою, яка, за його словами, «приносить користь суспільству».

Нагадаємо, звичайна відпустка у Греції ледь не перетворилася для норвежця Оле Фредріка Свеена на казку з мільйонним статком. Проте через технічний збій у системі національної лотереї омріяна фінансова свобода виявилася лише цифровою ілюзією.

Раніше повідомлялося, житель штату Айдахо, давній гравець у лотерею, спочатку ледь не повірив у свою удачу, а потім отримав ще більший сюрприз. Шон Клінглер з Айдахо думав, що виграв 100 000 доларів у лотерею, але касирка помітила відсутність нулів. Насправді його виграш склав 1 000 000 доларів.