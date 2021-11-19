Австралійка зізналася, що робила щодня, щоб дожити до 107 років

Австралійка зізналася, що робила щодня, щоб дожити до 107 років

За словами довгожительки, зберегти здоров’я та життєрадісність їй допомагає щоденна баночку пива.

Мешканка Австралії Бід Грок, яка у четвер, 18 листопада, відзначила свій 107-й день народження, зізналася, що щодня випиває банку пива. Саме це вона вважає своїм секретом довголіття.

Про це повідомляє видання PerthNow.

“Це те, що підтримувало мене, це те, що зберегло мене такою здоровою”, — говорила вона своїм гостя, які прийшли її привітати.

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Жінка протягом багатьох років ходить у продуктовий магазин у місті Перті (Австралія), щоб купити свій улюблений напій. Попри похилий вік вона живе сама і дає собі раду — вільно пересувається та займається хатніми справами.

“Моя мама любить життя та сміятися. Щосереди вона займається спортом і робить це вже понад 40 років”, — розкрив ще один секрет довголіття син австралійки Ян Робертсон.

Нагадаємо, нещодавно 107-й день народження відсвяткувала мешканка селища Градизька на Полтавщині Ганна Ковтун. Жінка зізналася, що не знає секрету довголіття.

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