Австралійський серфінгіст встановив світовий рекорд: скільки годин поспіль він ловив хвилі

Австралійський тренер із серфінгу Блейк Джонстон встановив світовий рекорд, провівши найтривалішу сесію у воді.

Так, мешканець Сіднея безперервно ловив хвилі 30 годин та 11 хвилин на пляжі Кронулла. Про це пише CNN.

Сеанс серфінгу розпочався о першій ночі в четвер і закінчився о 17:00 п'ятниці, 17 березня за місцевим часом.

Фото: Getty Images

До початку п'ятниці Джонстон зловив близько 550 хвиль. Втім, ця кількість значно більша. Коли 40-річний спортсмен вийшов із води, він плакав від щастя. Підтримати його прийшов цілий натовп людей.

Фото: Getty Images

Зараз колишній професійний серфінгіст намагається зібрати 400 000 австралійських доларів (268 000 доларів США). Їх він хоче витратити на підтримку ініціатив щодо вирішення проблем психічного здоров'я молоді. Зазначається, що 10 років тому його батько наклав на себе руки.

Нагадаємо, у Бразилії восьмирічний хлопчик упав в аквапарку із водної гірки та загинув. Керівнику аквапарку висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

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