Австралійці мусять плавати в колготках та ходити у взутті на пляжах: що ховається в піску

Актинія дофлейнія. Фото: Mutsu-sango/CC BY-SA 2.5

Австралійські пляжі відомі не лише красою, а й небезпекою. У прибережних водах мешкає актинія дофлейнія, яку також називають «зміїним клубком» або «озброєною актинією». Саме ця тварина змушує місцевих жителів уникати прогулянок босоніж та плавати у колготках.

Дофлейнія виглядає як скупчення десятків переплетених змій. Насправді це безхребетна істота завдовжки близько 20 см, але зі щупальцями, які розтягуються до пів метра. Вони вкриті спеціальними клітинами — кнідоцитами з мікроскопічними гарпунами, що виділяють токсини. Завдяки цьому дофлейнія не лише полює на дрібних риб і креветок, а й здатна захищатися від великих ворогів.

Дотик до цих щупалець небезпечний навіть для людини. Отрута викликає сильний біль, набряки й судоми, а у разі потрапляння в кров може призвести до паралічу та порушення дихання. Найнеприємніше, що токсини виводяться з організму дуже повільно, і страждання можуть тривати до шести тижнів.

Зустріти дофлейнію можна в береговій зоні на глибині до 20 метрів. Вона полюбляє піщане та мулисте дно й особливо небезпечна під час відливу, коли скорочує щупальця і стає майже невидимою. Саме тому фахівці радять завжди використовувати захисне взуття на пляжі, а під час купання одягати тонкі колготки або костюм, що щільно прилягає до тіла.

