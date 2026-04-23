Авто з туалетом у салоні: що відомо про новий патент

Китайська компанія Seres зареєструвала патент на незвичне рішення для водіїв — вбудований туалет у салоні автомобіля, який керується голосом і висувається з-під пасажирського сидіння.

Про це пише UPI.

Заявку під номером CN224104011U подали у квітні 2025 року, а вже на початку квітня 2026-го її офіційно схвалили. У документації зазначено, що розробка покликана «задовольнити туалетні потреби користувачів під час тривалих поїздок, кемпінгу або перебування в автомобілі».

Система передбачає зберігання відходів у спеціальному резервуарі. Усередині нього встановлений обертовий нагрівальний елемент, який випаровує рідину та висушує тверді відходи. Для боротьби із запахами передбачено витяжний вентилятор.

Ключова особливість — голосове управління: користувач зможе активувати механізм без фізичного контакту.

Туалет у салоні автомобіля / © скриншот з відео

Наразі компанія не повідомляє, у яких саме моделях може з’явитися така функція.

Втім, ідея автомобільного туалету не є абсолютно новою. Раніше інший китайський бренд, Polestone, представив портативний варіант — складне сидіння, яке можна зберігати в центральній консолі та використовувати разом із спеціальними пакетами.

Цікаво, що ще у 1950-х роках подібні рішення з’являлися в люксових авто. Зокрема, в моделі Rolls-Royce Silver Wraith був встановлений позолочений туалет, який згодом переобладнали під охолоджувач для шампанського.

