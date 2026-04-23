- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 1 хв
Авто з туалетом у салоні: що відомо про новий патент
Рішення призначене для тривалих поїздок і кемпінгу.
Китайська компанія Seres зареєструвала патент на незвичне рішення для водіїв — вбудований туалет у салоні автомобіля, який керується голосом і висувається з-під пасажирського сидіння.
Про це пише UPI.
Заявку під номером CN224104011U подали у квітні 2025 року, а вже на початку квітня 2026-го її офіційно схвалили. У документації зазначено, що розробка покликана «задовольнити туалетні потреби користувачів під час тривалих поїздок, кемпінгу або перебування в автомобілі».
Система передбачає зберігання відходів у спеціальному резервуарі. Усередині нього встановлений обертовий нагрівальний елемент, який випаровує рідину та висушує тверді відходи. Для боротьби із запахами передбачено витяжний вентилятор.
Ключова особливість — голосове управління: користувач зможе активувати механізм без фізичного контакту.
Наразі компанія не повідомляє, у яких саме моделях може з’явитися така функція.
Втім, ідея автомобільного туалету не є абсолютно новою. Раніше інший китайський бренд, Polestone, представив портативний варіант — складне сидіння, яке можна зберігати в центральній консолі та використовувати разом із спеціальними пакетами.
Цікаво, що ще у 1950-х роках подібні рішення з’являлися в люксових авто. Зокрема, в моделі Rolls-Royce Silver Wraith був встановлений позолочений туалет, який згодом переобладнали під охолоджувач для шампанського.
Нагадаємо, створено найбільшу 3D-карту Всесвіту, що охоплює 47 мільйонів галактик і квазарів.