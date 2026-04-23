ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв
Авто з туалетом у салоні: що відомо про новий патент

Рішення призначене для тривалих поїздок і кемпінгу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Китайська компанія Seres зареєструвала патент на незвичне рішення для водіїв — вбудований туалет у салоні автомобіля, який керується голосом і висувається з-під пасажирського сидіння.

Про це пише UPI.

Заявку під номером CN224104011U подали у квітні 2025 року, а вже на початку квітня 2026-го її офіційно схвалили. У документації зазначено, що розробка покликана «задовольнити туалетні потреби користувачів під час тривалих поїздок, кемпінгу або перебування в автомобілі».

Система передбачає зберігання відходів у спеціальному резервуарі. Усередині нього встановлений обертовий нагрівальний елемент, який випаровує рідину та висушує тверді відходи. Для боротьби із запахами передбачено витяжний вентилятор.

Ключова особливість — голосове управління: користувач зможе активувати механізм без фізичного контакту.

Наразі компанія не повідомляє, у яких саме моделях може з’явитися така функція.

Втім, ідея автомобільного туалету не є абсолютно новою. Раніше інший китайський бренд, Polestone, представив портативний варіант — складне сидіння, яке можна зберігати в центральній консолі та використовувати разом із спеціальними пакетами.

Цікаво, що ще у 1950-х роках подібні рішення з’являлися в люксових авто. Зокрема, в моделі Rolls-Royce Silver Wraith був встановлений позолочений туалет, який згодом переобладнали під охолоджувач для шампанського.

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie