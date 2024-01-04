Автомобіль-лебідь: історія найбільш божевільної та ексцентричної машини (фото)

Він був створений на початку 1900-х років.

Автомобіль-лебідь вважається одним з найбільш божевільних та ексцентричних автомобілів, що коли-небудь з'являлися на вулицях, і одного погляду на нього достатньо, щоб зрозуміти чому.

Про це пише Oddity Central.

Автомобіль-лебідь був замовлений на початку 1900-х років Робертом Ніколлом "Скотті" Метьюсоном, багатим британським інженером, який жив в Калькутті. Ніколи не було ясно, чому він був так одержимий лебедями – можливо, тому, що він жив у Лебединому парку, поряд із зоопарком Калькутти, де мешкало безліч прекрасних лебедів, – але він настільки любив птахів, що поїхав до Англії 1909 року та попросив у JW Brooks and Company машину у формі лебедя.

Наступного року унікальний автомобіль прибув до Калькутти і одразу опинився у центрі уваги. Він не був схожий ні на що.

Автомобіль-лебідь / Фото: Getty Images

Єдиний у своєму роді автомобіль Метьюсона мав дерев'яний кузов, встановлений поверх металевого шасі Brooke, а оскільки дерево було дуже товстим, весь автомобіль важив колосальні 3 тонни. Він був вирізаний вручну, імітуючи справжнє пташине пір'я, і пофарбований у перлинно-білий колір, а також на кожній шині були щітки, щоб гарантувати, що до них не прилипнуть фекалії.

Серед найбільш дивакуватих особливостей автомобіля-лебедя була спеціальна ємність, з якою час від часу лилася побілка на дорогу, щоб створити ілюзію, що лебідь випорожнився. Також авто мало вісім органних труб і клавіатуру для різних звуків гудку. Одним натисканням кнопки дзьоб лебедя відкрився і дугою розбризкав гарячу воду, що подавалася системою охолодження двигуна під тиском, щоб звільнити шлях пішоходам.

Автомобіль-лебідь / Фото: odditycentral.com

Усередині це був повноцінний лімузин – салон чітко розділявся перегородкою на зону водія та зону пасажира, причому жодних віконець між ними не було. Щоб повідомити водія, куди їхати, потрібно було скористатися внутрішнім телеграфом. За сигналами пасажира у відділенні водія звучали різні комбінації дзвінків, що означали "додому", "швидше", "повільніше", "стоп", "поворот праворуч" і так далі.

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І скрізь, де б не проїжджав "Лебединий автомобіль" у Калькутті, було чимало пішоходів. Фактично, машина привернула стільки уваги, що зрештою визнали, що вона надто відволікає, і заборонили з'являтися на вулицях міста.

Витративши 10 000-15 000 фунтів стерлінгів на автомобіль, яким він більше не міг керувати, Метьюсон вирішив розлучитися з ним. На щастя, знайти когось досить багатого, щоб забрати його з рук, виявилося не так уже й складно. Махараджа Набхі, Ріпудаман Сінгх, любив рідкісні та незвичайні предмети, і автомобіль-лебідь був якраз у його смаку. Поки він володів цим унікальним транспортним засобом, він замовив ще одного мініатюрного лебедя.

Втім, британці скинули його за некомпетентність, і обидві машини опинилися в розпорядженні Музею Лаумана в Нідерландах, де ними можна помилуватися і сьогодні.

Нагадаємо, представлено нову батарею для електрокарів, яка дозволяє проїхати понад 1000 км на одному заряді.

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