Азартний хлопець наосліп купив повернуті товари з Amazon: скільки він заплатив і що було всередині

Купівля такої палети – це завжди ризик, оскільки ви ніколи не знаєте, що отримаєте.

Хлопець купив повернуті товари з Amazon, не знаючи, що ховається всередині.

Коннор, який відомий на YouTube під ніком ConnorTV, заплатив 675 доларів за величезний вантаж непотрібних товарів. Натхненний знахідкою, хлопець похвалився, що збирається отримати "шалений прибуток" від її вмісту.

Вся каверза у тому, що відважні покупці ніколи не знають, які товари їм дістануться. Ви можете зірвати джекпот або зазнати невдачі зі зламаним товаром – жодних гарантій.

Коннор пояснив, що він був на Detroit Pallet Liquidation, складі, який пропонує ліквідовані товари, зазвичай недоторкані, від роздрібних торговців без величезних витрат на націнку. Люди зазвичай "перевертають палети", тобто купують палету з коробками, а потім продають ліквідовані товари за вищою ціною і отримують прибуток.

Блогер наосліп купив повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Він почав з вершини гори коробок і сказав, що "або все, або нічого", коли вивантажив величезну коробку зверху. Відкривши її, він знайшов бездротовий пилосос, і хоча він мав вигляд, що вже був у вжитку, його це не дуже засмутило, і після швидкого пошуку він побачив, що його продають за 290 доларів.

Під враженням від першої коробки і після вдалого старту, Коннор знайшов ще тримери для живоплоту, глиняні горщики для садових рослин, багато витворів мистецтва, очищувач повітря, надувний шезлонг, який, за його словами, буде "важко продати", а також плитку для підлоги і портативний рюкзак для стільців, про який Коннор сказав, що незалежно від того, що ще є в піддоні, він найбільше задоволений саме рюкзаком для стільців.

Блогер наосліп купив повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Однак найбільше його схвилював діджейський пульт для мікшерного пульта. Ютубер сказав: "Він величезний, я думаю, що за нього можна було б заплатити, як за весь піддон".

Після пошуку він дізнався, що вони коштують трохи менше 200 доларів, і він був близький до беззбитковості, маючи лише половину товарів, які він відкрив на той момент. "Ми вже на півдорозі, і можна з упевненістю сказати, що ми вже отримали прибуток", - зрадів блогер.

Потім він відкрив наступну коробку, яка його дуже схвилювала, оскільки він витягнув металошукач. Він сказав: "Цей здається досить приємним, і у нас навіть є навушники. Я кажу, що це крадіжка з Amazon, і я вважаю, що можу продати це приблизно за 80 доларів".

Серед інших товарів були різдвяний потяг Діснея, який продавався за 290 доларів, складаний письмовий стіл, дитячий візок, офісний стілець, бутербродниця для паніні і навіть надувний матрац. Однак це ще не все, бо він витягнув календар на 2023 рік, згорнуті автомобільні килимки, розбитий кам'яний килимок для ванни і багато інших килимків, на які, за його словами, йому "набридло дивитися", і він сподівався, що більше не натрапить на них – після чого він відкрив ще один килимок.

Блогер наосліп купив повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

"Це поки що мій улюблений лот", - схвильовано заявив Коннор, витягаючи квадратики штучної трави. Говорячи про свій піддон, він пояснив: "Я повністю задоволений цим піддоном. Я думаю, що зможу отримати з нього величезний прибуток. Ми отримали 100 відсотків прибутку від цього. Це був справжній вибух, і ми буквально отримали багато речей, і мій підвал скоро буде забитий, але я збираюся продати цілу купу речей".

Загалом, за його підрахунками, він збирався заробити суму в 2466 доларів.

Нагадаємо, лотерейний гравець зірвав восьмий за величиною джекпот в історії. Він розбагатів на 1,12 мільярда доларів.

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