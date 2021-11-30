"Б**ть йо**на": нардеп від "Слуги народу" вилаявся за трибуною Ради

"Б**ть йо**на": нардеп від "Слуги народу" вилаявся за трибуною Ради

Очевидно, депутат не знав, що мікрофон вже був увімкнений.

Народний депутат від "Слуги народу", обраний до ВР на мажоритарному окрузі у Миколаївської області, Ігор Негулевський публічно вилаявся за трибуною парламенту.

Це сталося на ранковому засіданні Верховної Ради у вівторок, 30 листопада.

Негулевський почав свій виступ зі слів: "б**ть йо**на. Очевидно, нардеп не знав, що мікрофон вже був увімкнений.

Після цього конфузу Негулевський розповів про важливість забезпечення житлом мешканців будинку у Новій Одеси, де 27 листопада стався вибух газу.

"Б**ть йо**на": нардеп від "Слуги народу" вилаявся за трибуною Ради

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух в п'ятиповерховому будинку: зруйновано два поверхи. Під завалами загинули троє людей.