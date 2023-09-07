Бабак глузував із фермера та їв вкрадені овочі на приховану камеру – фото, відео

Чоловік перетворив це на вірусний серіал на YouTube.

Голодний бабак був спійманий на камеру, коли він їв крадені овочі у саду мешканця Делавера, США, і став зіркою Мережі.

Про це пише nypost.com.

Джефф Пермар почав записувати кадри, на яких гризун за окликом Чанк їсть помідори, моркву та інші овочі ще 2019 року, набравши тисячі переглядів. Тепер за бабаком спостерігає понад 133 тисячі підписників.

Бабак Чанк / Фото: скриншот з відео

49-річний Пермар встановив камери, що активуються рухом, щоб упіймати пухнастого злочинця, який скоїв набіг на його садок, та вияв Чанка.

"Коли я був на роботі, я отримав повідомлення на свій телефон, і з нього вискочив цей бабак, і це була наймиліша річ на світі - дивитися в камеру, крізь душу з такою розв'язністю", - пояснив Джефф.

Бабак Чанк / Фото: скриншот з відео

Тепер він має 10 камер навколо його власності, щоб знімати милого звіра, який "заслужив право насолоджуватися всіма овочами, які він хоче".

Бабак Чанк / Фото: скриншот з відео

Тепер Пермар більше не садівник, що забезпечує свою сім'ю та друзів, — він став "доглядачем бабака".

Протягом першого року Чанк завів сім’ю з дитинчатами. Тепер щаслива пухнаста родина гордо відома як "Чанки", і над їхнім імпровізованим столом для пікніка та у їхньому власному саду висить плакат.

Пермар сказав, що "дуже приємно спостерігати" за милими гризунами, коли вони разом обідають або грають у дворі, зазначивши, що його кадри також є "освітньою" метою, показуючи їхні нори.

За словами Пермара, експерти з дикої природи підрахували, що Чанку було два роки, коли він прийшов до Пермара. Судячи з передбачуваного віку бабака, зараз йому було близько п’яти.

Відтоді як Пермар з радістю прийняв сім'ю бабаків, він постачав їх продуктами з супермаркету, коли його власного саду було недостатньо для задоволення апетиту цих істот.

Бабак Чанк / Фото: скриншот з відео

Він ніколи не сподівався, що слава Чанка злетить так швидко — одного разу на порозі Пермара почали з'являтися подарунки для вірусних бабаків. З його слів, стіл для пікніка Чанкам подарувала жінка, яка робить мініатюрні столи.

"Я думаю, людям це подобається, тому що це змушує їх почуватися добре і змушує сміятися", - сказав він. "Коли Чанк їсть наші городні овочі, він любить жбурляти їх нам в обличчя".

Фактично, він "плюхається просто перед камерою" щоразу, коли обідає, і "навіть має нахабство дивитися в камеру, як бос".

Нагадаємо, в Австралії коала-злодій влаштував наліт на ферму, об'ївся та не зміг втекти. Він досхочу поласував евкаліптовими рослинами.

Читайте також: