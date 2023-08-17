Бабусі листувалися протягом 68 років і нарешті вперше зустрілися: історія незвичайної дружби (фото)

Дві бабусі, які протягом 68 років регулярно листувалися, нарешті знайшли спосіб, щоб вперше особисто зустрітися.

Про це пише nypost.com.

Петсі Грегорі з Англії та Керол-Енн Краузе з Нью-Йорка, яким по 80 років, писали одна одній листи з протилежних сторін Атлантичного океану відтоді, як їм обом виповнилося по 12 років 1955-го.

Петсі Грегорі / Фото: SWNS

Керол-Енн Краузе / Фото: SWNS

Так, Петсі, яка була членкинею британських дівчат-гайдів побачила ім'я та адресу Керол-Енн і вирішила їй написати. Між ними зав'язалася дружба.

"Ми почали писати і ніколи не зупинялися. Це так просто. Ми завжди згадували одна одну на річницях весілля, на Різдво тощо. І ми продовжуємо листуватися навіть зараз", — сказала Краузе.

Дівчатка обмінювалися принаймні одним листом кожні два місяці, розповідаючи про школу, з ким вони гуляли і що нового в їхньому житті.

Вони писали листи одна одній від 12 років / Фото: SWNS

За останні 68 років дві жінки ніколи не припиняли писати, обмінявшись, за їхніми оцінками, більш ніж 800 листами між собою. Вони навіть пройшли однакові життєві етапи в один і той же час, зокрема вийшли заміж з різницею всього у рік і кожна народила трьох дітей.

Жінки провели час, говорячи і оглядаючи місцеві визначні пам'ятки / Фото: SWNS

"Це було так, наче я знала її все своє життя, але ми просто ніколи не зустрічалися", - зазначила Петсі.

Але коли 6 червня наближалося її 80-річчя, Грегорі зізналася доньці, що вона завжди хотіла відвідати Краузе, яка зараз мешкає в Конвеї, Південна Кароліна. Її дочка використала соціальні мережі, щоб розшукати родину Краузе, і запитала, чи не зацікавлені вони у зустрічі, на що вони відповіли "так".

Петсі з донькою та Керол-Енн / Фото: SWNS

"Я була більш ніж щаслива прийняти її пропозицію. Наші дні народження з різницею у місяць", — сказала Краузе.

Почувши це, сім'я Грегорі здивувала її на її 80-річчя квитком до Південної Кароліни, щоб, нарешті, 14 липня вона змогла зустрітися зі своєю подругою за листуванням.

Жінки листувалися протягом 68 років / Фото: SWNS

"Це було досить емоційно - це було чудово", - сказала Грегорі про зустріч з Краузе. "Я одразу впізнала її; вона мала такий самий вигляд, як і на фотографії. Ніби я бачила її минулого тижня, тому що ми так давно знали одна одну", - додала вона.

Керол-Енн зізналася, що трохи нервувала, нарешті, особисто зустрівшись із Петсі.

Петсі Грегорі та Керол-Енн Краузе / Фото: SWNS

Під час візиту вони годинами розмовляли про свою дружбу, із задоволенням відвідували місцеві пам'ятки і ходили кудись поїсти.

"Ми багато говорили. Ми ходили на декілька різних обідів у місця, які Керол-Енн та її чоловік любили відвідувати", — захоплено додала Грегорі.

Петсі Грегорі та Керол-Енн Краузе / Фото: SWNS

Нагадаємо, пара довела до сліз списком пригод для свого собаки, який вмирає. Вони максимально використовують час, що залишився з улюбленцем.

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