ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Бабуся проковтнула 8 живих жаб: навіщо вона це утнула

Китаянка проковтнула живих амфібій, вірячи, що це «очистить організм» і полегшить біль.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жаба

Жаба / © Unsplash

У китайському місті Ханчжоу (провінція Чжецзян) 82-річну жінку госпіталізували після того, як вона проковтнула вісім живих жаб, сподіваючись позбутися хронічного болю в попереку.

Про це пише The Telegraph.

Пенсіонерка дізналася від знайомих, що вживання живих жаб нібито допомагає «очистити організм» і полегшити біль. Жінка попросила родичів наловити кілька середніх амфібій, не розповівши, навіщо вони їй. Того ж дня бабуся проковтнула п’ять жаб, а наступного — ще три.

Невдовзі після цього вона відчула різкий біль у животі. Спочатку симптоми здавалися незначними, але згодом стан погіршився, і жінка зізналася рідним у своєму експерименті.

Після госпіталізації китаянки лікарі не виявили пухлин, проте діагностували високий рівень оксифільних клітин, що вказує на паразитарну інфекцію. Згодом аналізи підтвердили зараження стрічковим черв’яком Sparganum — паразитом, який може потрапити до організму людини через контакт або вживання живих жаб і змій.

Після двотижневого лікування пацієнтка повністю одужала. Медики наголосили, що подібні «народні методи» становлять серйозну загрозу здоров’ю і закликали не повторювати таких небезпечних практик.

До слова, в Індії під час гри дворічний хлопчик схопив голову кобри ротом і вкусив її, внаслідок чого змія померла на місці. Дитина знепритомніла, і її доправили до лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie