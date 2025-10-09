Бабуся проковтнула 8 живих жаб: навіщо вона це утнула

Жаба / © Unsplash

У китайському місті Ханчжоу (провінція Чжецзян) 82-річну жінку госпіталізували після того, як вона проковтнула вісім живих жаб, сподіваючись позбутися хронічного болю в попереку.

Пенсіонерка дізналася від знайомих, що вживання живих жаб нібито допомагає «очистити організм» і полегшити біль. Жінка попросила родичів наловити кілька середніх амфібій, не розповівши, навіщо вони їй. Того ж дня бабуся проковтнула п’ять жаб, а наступного — ще три.

Невдовзі після цього вона відчула різкий біль у животі. Спочатку симптоми здавалися незначними, але згодом стан погіршився, і жінка зізналася рідним у своєму експерименті.

Після госпіталізації китаянки лікарі не виявили пухлин, проте діагностували високий рівень оксифільних клітин, що вказує на паразитарну інфекцію. Згодом аналізи підтвердили зараження стрічковим черв’яком Sparganum — паразитом, який може потрапити до організму людини через контакт або вживання живих жаб і змій.

Після двотижневого лікування пацієнтка повністю одужала. Медики наголосили, що подібні «народні методи» становлять серйозну загрозу здоров’ю і закликали не повторювати таких небезпечних практик.

