Бабуся провела пів року у в’язниці через помилку штучного інтелекту: що сталося

Штучний інтелект

50-річна жінка зі штату Теннессі, США, провела понад п’ять місяців за ґратами після того, як система розпізнавання обличчя на базі штучного інтелекту помилково ідентифікувала її як підозрювану у справі про банківське шахрайство.

Про це пише Oddity Central.

Торік 14 липня Анджела Ліпс перебувала у власному будинку, доглядаючи чотирьох дітей, коли до неї увірвалися озброєні поліцейські. Під прицілом зброї жінку затримали та звинуватили у переховуванні від правосуддя у справі, що розслідувалася в Північній Дакоті — більш ніж за 1 600 км від її дому. Проблема полягала в тому, що сама Ліпс ніколи не була в цьому штаті.

Бабуся п’ятьох онуків пояснювала слідчим, що все життя прожила у північно-центральній частині Теннессі й навіть жодного разу не літала літаком. Однак це не завадило поліції міста Фарго отримати ордер на її арешт за декількома звинуваченнями, зокрема у крадіжці та незаконному використанні персональних даних.

Згодом жінка дізналася, що її вважають причетною до організованої схеми банківського шахрайства. Слідчі, які працювали над справами у квітні та травні 2025 року, використовували програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, аналізуючи записи камер спостереження. Саме ця система і визначила Анджелу Ліпс як головну підозрювану — попри відсутність інших доказів.

У поліції Вест-Фарго пояснили, що технологія штучного інтелекту «визначила потенційну підозрювану з рисами обличчя, схожими на риси Анжели Ліпс», і цього, ймовірно, виявилося достатньо для її затримання.

«Якщо у вас є лише результати розпізнавання обличчя, я б, мабуть, хотів би дослідити справу трохи глибше», — заявив адвокат жінки в коментарі WDAY News.

Після більш ніж трьох місяців ув’язнення в Теннессі наприкінці жовтня 2025 року Ліпс перевезли літаком до Північної Дакоти, де її знову помістили під варту. Підставою стало те, що система штучного інтелекту визначила схожість її зовнішності — зокрема рис обличчя, типу фігури та зачіски — із реальною підозрюваною.

Лише 23 грудня детектив, прокурор і суддя, який видав ордер, погодилися зняти звинувачення без упередження для подальшого розслідування. На той момент адвокат вже надав банківські виписки, які підтверджували: під час скоєння злочинів Анджела перебувала за понад 1600 км від місця подій — у Теннессі.

Жінку звільнили напередодні Різдва, однак без жодних вибачень. Вона опинилася в чужому штаті без можливості самостійно повернутися додому. Її адвокат оплатив готель і харчування на свята, а згодом допомогу з перельотом надала одна з некомерційних організацій.

Окрім моральної травми та приниження, Анджела Ліпс втратила будинок і домашніх тварин через неможливість оплачувати рахунки під час ув’язнення. Наразі її адвокати розглядають можливість подання позову щодо порушення цивільних прав.

Сама жінка каже, що просто радіє завершенню цього жахіття.

«Я просто тішуся, що все закінчилося», — сказала вона. «Я ніколи не повернуся до Північної Дакоти».

