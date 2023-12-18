Бабуся, 38-річний ексчоловік якої пішов до іншої пенсіонерки, шукає нового коханця (фото)

Британка Айріс Джонс, яка нещодавно пішла від свого молодого чоловіка-єгиптянина Мохамеда Ібрагіма, заявила, що шукає нового коханця.

Про це 84-річна жінка розповіла The Sun.

Згадуючи свій бурхливий роман з Мохамедом Ібрагімом, який у свої 38 років був на 46 років молодший за неї, Айріс дивується тому, що погодилася вийти за нього заміж лише через декілька днів після їхньої першої зустрічі в листопаді 2019 року.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Айріс була переконана, що їхні стосунки справжні та що вони кинуть виклик скептикам, які думали, що він з нею лише заради грошей.

Але майже через чотири роки, у червні 2023 року, після низки сварок щодо фінансів і роботи, їхні стосунки зруйнувалися, і вона кинула його.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Тепер вона шукає нового чоловіка та втішає іншу жінку, яка стверджує, що Мохамед її зрадив.

Айріс, яка має двох синів, 57-річного Стівена і 56-річного Даррена, розповіла: "Я така рада, що позбулася Мохамеда. Декілька тижнів тому зі мною зовсім несподівано через Facebook зв'язалася інша жінка – вона теж пенсіонерка та бабуся, і була розлючена, що Мохамед запросив її на прогулянку. Він переїхав практично з мого бунгало до Вестон-Супер-Мер до її будинку в Лідсі, і я не відчула ні краплі ревнощів чи жалю. Мені просто було її шкода. Їхній "роман" пішов тим самим шляхом, що й мій. Дикі надмірні жести на початку, принесення оберемків квітів на першу зустріч, обіцянка всього світу, освідчення протягом декількох днів. Він навіть робив з нами усе так само у спальні! А потім поступове погіршення стосунків, поки ти, нарешті, не зрозумієш, що він лише викрадач грошей. Ймовірно, йому подобається думати, що ми сваримося через нього – насправді ми обидва раді позбутися його – хоча вона почувається через це досить прикро. Я до нього байдужа".

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Айріс також попередила інших жінок, щоб вони були обережними з Ібрагімом та не велися на його "чарівність". Також жінка зізналася, що мріє зустріти нове кохання.

"Мені б хотілося на Різдво нового чоловіка - цього разу він буде платоспроможним, красивим, струнким, приблизно мого віку, матиме власний будинок, а в ідеальному світі мені хотілося б чоловіка в уніформі. Я вже спілкуюся з прекрасним чоловіком з Вельсу, якому 76 років, він ще молодший, і ми балакаємо про все, від вартості життя до Брекситу – він дуже освічений та цікавий".

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Зауважимо, Айріс познайомилася з Мохамедом через атеїстичну групу у Facebook у червні 2019 року. Незабаром вони почали листуватися в особистих повідомленнях, і в листопаді 2019 року вона вперше приїхала до нього в гості після того, як сказала йому, що завжди хотіла побачити піраміди. У результаті Айріс залишилася там на місяць, і Мохамед зробив освідчився. Вона продовжувала відвідувати його, і в жовтні 2020 року вони одружилися в Єгипті, а в листопаді 2021 року Мохамед переїхав жити до Великої Британії.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

Спочатку їхні стосунки були щасливими: Мохамед влаштувався на роботу в місцевий супермаркет охоронцем, він платив Айріс за ведення домашнього господарства, і вони, як і раніше, регулярно кохалися. Але в січні цього року вони почали скандалити через те, що чоловік не допомагає вдома і не заробляє гроші. Натомість, за словами пенсіонерки, він брав у неї тисячі доларів, щоб отримати візу, і жив за її кошт. Стосунки пари стали токсичними, і в результаті, вони розлучилися. У червні Айріс вигнала Мохамеда. Вона завела кішку і назавжди зреклася чоловіків.

Зі свого боку, Мохамед спростував твердження, що він був з нею лише через гроші, і заявив, що Айріс використала його як сексуального раба, що жінка заперечує.

Але тепер, через шість місяців, Айріс почувається готовою до нового чоловіка у своєму житті.

Вона додала: "Було б добре мати когось, до кого можна було б притулитися на Різдво. Мені подобається, коли у моєму житті є чоловік. Я готова спробувати ще раз!".

Айріс Джонс / Фото: Фото з відкритих джерел

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