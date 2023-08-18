Бабуся із собакою дивом врятувалися від ведмедя, який кинувся на її улюбленця – відео

У Дейтона-Біч, штат Флорида, США, ведмідь підкрався до жінки з собакою біля її будинку.

Про це пише Mirror.

Момент зафіксувала камера з дверного дзвінка. На кадрах видно, як бабуся на ім'я Джина Гелсел виходить з дому на прогулянку з чотирилапим. Раптом пес починає гавкати, а з-за рогу з'являється великий чорний ведмідь. Він намагався напасти на собаку, але, схоже, несамовиті крики господарки його налякали.

Джина хутко відчинила двері та забігла з улюбленцем до будинку. За мить втік і сам непроханий гість.

Представник Флоридської комісії з охорони риби та дикої природи прокоментував: "Ведмідь в основному зосереджений на собаці. Він переважно робить випади, трохи блефує. Вони просто налякали одне одного. Вона, мабуть, не була готова до того, що ведмідь сидітиме там, а ведмідь, мабуть, не був готовий до того, що вона з'явиться із собакою".

Чорний ведмідь - єдиний вид, який мешкає у Флориді, і, за оцінками Флоридської комісії з охорони риби та дикої природи, у дикій природі бродить 4050 особин.

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