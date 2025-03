Бабуся намагалася пограбувати ювеліра, але їй забракло сил: чим це закінчилося (фото)

У Туреччині літня жінка намагалася пограбувати ювеліра, вдаривши його каменем по голові.

На записі з камер відеоспостереження видно, як жінка з хусткою на голові напала на ювеліра, коли той був зайнятий виробом.

Коли він простягнув руку до прилавка, вона схопила його однією рукою, а в іншій розмахувала великим каменем. Вона опустила камінь на потилицю. Однак через її очевидну кволість це було більше схоже на легке постукування, ніж на неприємний удар.

Чоловік, який мав набагато вищий і міцніший вигляд за жінку, почав відбиватися. Камінь вилетів з її руки, коли вони боролися.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка витягла газовий балончик і застосувала його проти ювеліра. Почувши шум, власники сусідніх крамниць забігли до магазину і допомогли вгамувати жінку.

Бабуся спробувала пограбувати ювеліра / Фото: скриншот з відео

Через деякий час вона була заарештована на місці події, а ювеліра доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Його стан наразі невідомий.

Поліція міста Кайсері, що на південному сході від Анкари, розслідує цю справу. Правоохоронці вважають, що жінка зайшла до магазину під виглядом покупчині з єдиним наміром – здійснити пограбування.

