Бабуся побила рекорд із відтискань у будинку для літніх людей: кількість приголомшує (відео)

59-річна бабуся з Канади побила свій другий світовий рекорд, виконавши 1575 відтискань за 60 хвилин.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Її перемога прийшла одразу після березневого титулу за найдовше утримання планки, коли вона протрималася 4 години 30 хвилин і 11 секунд.

Донна-Джин Вайлд каже, що інтенсивні тренування для її першого рекордного титулу допомогли їй у другому – вона закохалася у відтискання, коли їй доводилося робити вправу по 500 разів на день, щоб підготуватися до планки. Вона годинами тренувалася в розкішному будинку своєї сім'ї в Бізері, Альберта, біля підніжжя Скелястих гір, і дозволяла спокійній силі природи надихати її на досягнення.

Вона підійшла до своєї другої рекордної спроби психологічно підготовленою, зі сталевим пресом і руками, і перевершила попередній рекорд у відтисканнях за 17 хвилин до кінця.

"Мені довелося стримувати щасливі сльози та емоції, щоб не зупинитися", - сказала Донна-Джин. "Я все ще почувалася досить сильною і прагнула зробити якнайбільше за наступні 17 хвилин".

Донна-Джин Вайлд / Фото: Guinness World Records

За іронією долі, спроба відбулася в будинку для літніх людей, що значно відрізнялося від атмосфери, де вона встановила свій перший рекорд – у середній школі, де вона працювала заступницею директора до виходу на пенсію.

Її підтримували 11 з 12 онуків, чиї маленькі голоси відраховували номери і вигукували підбадьорливі слова, та принесли плакат ручної роботи з написом "Моя бабуся офіційно приголомшлива!".

Донна-Джин Вайлд / Фото: Guinness World Records

Відтискання повинні були виконуватися за певним стандартом, що вимагає згинання ліктя на 90 градусів у нижній частині відтискання, з повним витягуванням руки під час відтискання. Незалежні свідки показували її поточний результат на табло, а оскільки Донна-Джин робила перерви в диханні, вона тримала кількість в полі свого зору.

Вона почала годину з силою, виконавши 620 відтискань за перші 20 хвилин. Потім вона чергувала 20 і п'ять відтискань за одне повторення протягом наступних 15 хвилин, врешті-решт перевершивши попередній рекорд і виконуючи в середньому близько 10 відтискань за одне повторення, поки не закінчився час.

І навіть коли вона відчула, що її плече вивихнулося і вискочило назад наприкінці змагань, вона продовжувала відтискатися, щоб досягти неймовірного результату.

"Я вірю, що якщо ми залишаємося активними і ставимо перед собою цілі щодо здоров'я і гарного самопочуття, ми можемо старіти граційно і потужно", - сказала Донна Джин.

Нагадаємо, лікар створив найбільший малюнок у світі площею 1004 квадратні метри. Він відповідає площі 3,8 тенісного корту.

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