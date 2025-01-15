Бабуся повністю оголилася на курорті після того, як випила "отруєне" відро з алкоголем – фото

Британська бабуся Джанет Вест розповіла, як вона знепритомніла і опинилася повністю голою у своєму готелі після того, як випила "відро з отрутою" в Таїланді.

Про це пише Daily Star.

61-річна бабуся зі Свонсі б'є на сполох після розслідування смерті шести туристів поблизу Лаосу у зв'язку з випивкою з метанолом і відерцями з алкоголем.

Святкуючи тайський Новий рік на галасливій вулиці Каосан Роуд у Бангкоку, Джанет пила віскі з колою, а коли прокинулася, то дізналася від персоналу готелю, що вона годинами дефілювала оголеною. Джанет сказали, що вона, ймовірно, вживала напої з додаванням етанолу, і тепер застерігає інших мандрівників.

Вона сказала: "Мені пощастило вижити і не мати побічних ефектів, але тепер я боюся пити місцеві алкогольні напої в Таїланді. Місцевий алкоголь не дистилюється належним чином, і, хоча він дешевий, не варто ризикувати – надавайте перевагу імпортним спиртним напоям або пиву в пляшках".

Джанет Вест / Фото: SWNS

Вона також поділилася жахливими історіями інших туристів про смертельні наслідки сумнозвісних коктейлів: "Інші туристи з тієї поїздки розповідали мені про людей, які помирали або сліпнули після того, як пили з відер".

Джанет також підкреслила небезпеки, пов'язані з культурою вечірок: "Це дуже важко, тому що в Таїланді випивка просто ллється тобі на шию. Вони просто стукають у твої двері з криками "безкоштовна випивка", і ніхто не ставить їм жодних запитань. Мені так шкода нещасних мандрівників у Лаосі, і так огидні люди, які виробляють і продають алкоголь".

Джанет, британка на пенсії, яка була солдаткою, барменкою і банківською службовицею, радісно мандрує світом від 2022 року. Після того, як 2016 року вона закохалася у смачну кухню та приголомшливі береги Таїланду, у квітні 2019 року вона пережила жахливу подорож, але мужньо повернулася 2023-го.

Тепер вона з обережністю ставиться до місцевого алкоголю. Розповідаючи про жахливий випадок, коли, на її думку, її накачали наркотиками, Джанет розповіла, що згодом персонал повідомив їй, що вона вийшла з кімнати після сну оголеною. Вона химерно подумала, що була вагітною дівчиною, яку потрібно було відвезти до пологового будинку. Пізніше вона дізналася, що повернулася до реальності, коли працівники готелю загнали її назад у номер.

Джанет додала: "У той візит ми купували відра віскі та кока-коли, але я і гадки не маю, що ми насправді пили".

Напій Джанет / Фото: SWNS

Нагадаємо, мандрівник відвідав усі країни планети та назвав найгірше місто. Поки що він не планує туди повертатися.

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