Бабуся прокинулася в жаху після операції з новими грудьми та сідницями, про які не просила (фото)

Жінка була нажахана, прокинувшись із новими грудьми та бразильською підтяжкою сідниць після процедур, про які, за її словами, вона не просила.

Про це пише ladbible.com.

Кімберлі МакКормік вирішила повернутися до Мексики, щоб зробити підтяжку грудей та видалення шкіри після успішної операції зі зниження ваги.

Але після цього 65-річна жінка опинилася з колосальним рахунком за медичні послуги у розмірі 75 000 доларів. Кімберлі каже, що хоча вона ніколи не питала про це, вона прокинулася після операції і виявила, що їй зробили збільшення грудей і бразильську підтяжку сідниць.

Жінка з Вашингтона розповіла: "Коли я прокинулася, у мене дуже боліли груди, і я просто почала ревти".

Кімберлі МакКормік / Фото: Fox 13 Seattle

МакКормік сказали, що вона попросила поставити їй імплантати третього розміру. Втім, вона стверджує, що "ніколи б не сказала такого".

Кімберлі сподівалася, що хірург видалить обвислу шкіру під пахвами та на ногах, але натомість їй зробили бразильську підтяжку сідниць.

"Підтяжка ніг, підтяжка рук, підтяжка грудей і підтяжка живота - все було розмічено і готове до роботи", - сказала вона. "Я пішла до операційної о 16 годині. І, очевидно, я вийшла з операційної лише о 1:30 ночі".

Кімберлі також каже, що одна з її легень частково зруйнувалася, і що палата, в якій вона зупинилася, була "брудною".

Кімберлі МакКормік / Фото: Fox 13 Seattle

Її дочка Місті Енн стверджує, що охорона її фізично відштовхнула, коли вона запитала: "Що трапилося з моєю матір'ю?". Місті пояснила: "Я підходжу до дверей, він сильно штовхає мене, а там бетонний пандус, і я просто лечу".

Кімберлі сказала: "Я просто боялася, що помру просто тут, а вона б не знала".

А тепер жінці сказали, що пластика коштуватиме їй понад 75 000 доларів. Однак тепер вона думає про іншу операцію, тому що імплантати в грудях "дуже великі".

Кімберлі попередила інших, щоб вони трималися подалі від операції за зниженою ціною.

Нагадаємо, пам'ять чоловіка стирається кожні 30 секунд через рідкісний мозковий вірус. Він захворів 38 років тому.

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