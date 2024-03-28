Бабуся простояла у планці рекордні години: скільки часу вона протрималася (фото)

Бабуся з провінції Альберта, Канада, побила світовий рекорд з найдовшого часу в положенні планки (серед жінок).

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

58-річна Донна-Джин Вайлд протрималася в планці 4 години 30 хвилин 11 секунд, що трохи більше ніж на 10 хвилин довше, ніж попередній рекорд, встановлений канадійкою Даною Гловацькою 2019 року.

Для успішного досягнення рекорду передпліччя і пальці ніг претендента повинні весь час торкатися землі. Решта тіла повинна бути піднята над землею і триматись прямо протягом всього часу.

"У мене дуже болять лікті", - сказала Донна-Джин після того, як завершила свою рекордну планку. "Я дуже хвилювалася, що втрачу форму, і я думаю, що саме тому боліли мої квадрицепси, тому що я була дуже напружена".

Донна-Джин Вайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Для рекордсменки перші дві години минули швидко, а от наступні були набагато складнішими.

Вона сказала: "Остання година була найскладнішою, я просто намагалася зосередитися і тримати себе у формі".

Протягом останніх 30 хвилин вона зосередилася на тому, щоб "дихати, залишатися спокійною і не тремтіти". Вона черпала мотивацію від своїх 12 онуків, які прийшли подивитися на неї, а також від великої аудиторії школярів, що підтримували її.

Як людина, яка страждає на хронічний біль у руках і кистях, Донна-Джин звикла не здаватися, попри все. Її чоловік, Ренді, вважає, що її стан виявився скоріше корисним, ніж перешкодою: "Хронічний біль і оніміння, з якими вона стикається щодня, допомагають їй долати біль", - каже він.

Донна-Джин Вайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Зазвичай Донна-Джин займається планкою до трьох годин щодня, а готуючись до спроби встановити рекорд, вона збільшила цей час до шести годин, розбивши його на два тригодинні блоки.

Вона включила цю вправу до свого розпорядку дня 12 років тому, коли зламала зап'ястя і виявила, що не може бігати або піднімати важкі предмети, перебуваючи в гіпсі.

"Я зрозуміла, що можу читати і робити різні речі, коли займаюся планкою, і закохалася в неї", - пригадала вона.

На додаток до перегляду фільмів у положенні планки, Донна-Джин виконала всі свої магістерські дослідження в цьому положенні.

Донна-Джин Вайлд / Фото: guinnessworldrecords.com

Донна Джин каже, що вона почувається "приголомшливо", досягнувши цього світового рекорду після більш ніж десяти років щоденних занять.

"Я досі не можу в це повірити", - сказала вона. "Це схоже на сон".

Її порада для тих, хто хоче побити її рекорд: "Не зупиняйтеся на досягнутому і продовжуйте тренуватися. Коли вам потрібно читати або працювати на комп'ютері, просто лягайте на підлогу і робіть це на підлозі".

Світовий рекорд у вправах на дошці серед чоловіків наразі становить 9 годин 38 хвилин 47 секунд і був встановлений минулого року Йозефом Шалеком з Чехії.

Нагадаємо, чоловік шокував, вибравшись із резервуара з водою зі зв'язаними руками і ногами. Щоб звільнитися, йому знадобилося трохи більше двох хвилин.

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