Бабуся розбагатіла завдяки удару блискавки: як так сталося

Тепер вона багатша на 50 тисяч доларів.

Жінка з Міссурі, яка шукала притулок від шторму в магазині, зрештою купила лотерейний білет і виграла 50 000 доларів.

Про це пише upi.com.

Бабуся із Сент-Клера сказала представникам лотереї, що вона була за кермом, коли поблизу блискавка змусила її зробити незаплановану зупинку.

"Було дві блискавки, які вдарили одночасно просто поруч зі мною", - пригадала переможниця. "Я сказала своєму чоловікові: "Я не хочу їхати у цей шторм".

В очікуванні ліпшої погоди жінка купила квиток на розіграш Powerball. Наступного ранку вона виявила, що виграла 50 000 доларів.

"Я не можу в це повірити. Це захоплююче", - прокоментувала вона.

Американка сказала, що планує витратити призові гроші на своїх онуків.

Нагадаємо, 6-річна дівчинка двічі врятувала життя своєї мами за допомогою розумної колонки. Жінка розповіла, що сталося.

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