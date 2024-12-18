Бабуся, якій залишилося жити лічені місяці, втілює в життя мрії з "шаленого" списку – фото

Вона вже стрибнула з парашутом і поплавала з дельфінами.

Бабуся з термінальною стадією раку, якій залишилося жити лише декілька місяців, втілює мрію всього свого життя.

Як пише New York Post, лікарі повідомили Тані Гекстеп жахливу новину: їй залишилося від шести до дев'яти місяців після загострення раку молочної залози, з яким вона бореться від 2021 року.

Але, попри виснажливу боротьбу через хіміотерапію та мастектомію, 53-річна британка все ж здійснила свою мрію – стрибнула з парашутом.

Таня пообіцяла отримати якомога більше задоволення, попри те, що її серце розбите.

Вона сказала: "Я хочу максимально використати час, який мені залишився, і створити якомога більше спогадів із моєю сім'єю. Всі знають, що одного дня ти помреш, але для мене, оскільки я знаю, що це станеться, я можу використовувати це як перевагу – я думаю, що планування майбутніх подій – це те, що допомагає мені жити далі".

Таня Гекстеп / Фото: SWNS

Від моменту встановлення діагнозу Таня зробила з доньками однакові татуювання, а також подорожувала до Бенідорму, Лансароте та Домініканської Республіки, де плавала з дельфінами.

Таня Гекстеп / Фото: SWNS

Вона додала: "Я ніколи в житті так багато не плакала – це був найчарівніший досвід. Вони ніби знали, що мені погано, вони постійно нахиляли голови вбік, ніби знали, і підпливали до мене".

До того, як вона була змушена піти на пенсію за станом здоров'я, Таня 32 роки працювала в Раді графства Кент, доглядаючи пацієнтів з деменцією.

Її старша дочка Меган сказала: "Вона завжди першою приходила на допомогу тим, хто її потребував. Ми, троє дівчат, так пишаємося тим, як вона впоралася з усім, через що їй довелося пройти, як вона продовжувала боротися щодня".

Таня з доньками / Фото: SWNS

Оскільки Таня є великою шанувальницею музики реггі, останньою великою справою в списку її бажань є поїздка на Ямайку, тому її друзі та родина збирають гроші на сторінці GoFundMe, щоб здійснити її мрію.

Нагадаємо, 64-річна жінка похизувалася, що зустрічається лише з молодиками, бо однолітки не встигають за нею у ліжку. Вона зрозуміла, що такий спосіб життя їй ідеально підходить і що чоловіки люблять її.

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