Бабуся застрягла в ліфті на рекордну кількість днів: скільки вона перебувала у пастці та як вижила

Вона перебувала там, переживаючи холод і борючись зі зневодненням, нормуючи фрукти, овочі та хліб, які були в неї в сумці для закупів.

1988 року 76-річна Ківелі Пападжон з Лімасола, Кіпр, мимоволі встановила світовий рекорд – жінка застрягла в ліфті на шість днів. Це більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд у 62 години, встановлений англійцем Гремом Коутсом у травні 1986 року.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ківелі прожила на Мангеттені, штат Нью-Йорк, понад чотири десятиліття, де вона користувалася ліфтами декілька разів на день та жодного разу не стикалася з такою проблемою. Однак після повернення на батьківщину, до Лімасола, їй не пощастило.

Жахливі випробування Ківелі почалися 28 грудня, першого дня, коли магазини знову відчинилися після Різдва. Вона вийшла по продукти, але коли поверталася до своєї квартири на третьому поверсі, ліфт застряг на другому поверсі.

Попри крики про допомогу та стукіт у двері, Пападжон залишилася у пастці.

Її багатоквартирний будинок розташований на вулиці Анексартісіас, жвавому торговому районі, проте Ківелі була єдиною людиною, яка жила в чотириповерховому будинку – всі інші квартири були порожні.

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Ліфт був настільки малий, що жінка не могла навіть лягти. Не маючи можливості спати ночами, вона сказала, що молилася Діві Марії і дочекалася світанку, після чого знову почала стукати.

"Коли я побачила, що мені доведеться провести ще одну ніч у цій пастці, я подумала, що збожеволію", — згадувала вона.

Ківелі до цього моменту нічого не їла, оскільки намагалася їсти якнайменше, щоб не ходити до туалету, але щоб зберегти сили, з'їла декілька куплених помідорів.

На третій день Пападжон почала відчувати слабкість і після того, як вона присіла, щоб дати відпочинок ногам, вона виявила, що не може знову встати. Так вона просиділи наступні три дні.

На четвертий день вона ще більше ослабла і більше не відчувала ні голоду, ні спраги, хоча продовжувала їсти невелику кількість їжі.

Ківелі мало що пам'ятала про п'ятий і шостий день, кажучи, що вона була в "трансі".

Пападжон сказала своїм родичам у Лімасолі, що збирається на декілька днів відвідати місто Пафос, тому її ніхто не шукав. Однак, коли її племінниця зателефонувала, щоб провідати її в Пафосі, вона дізналася, що її тітка так і не приїхала.

Потім вона зателефонувала до пожежної частини по допомогу, і до квартири Ківелі було відправлено рятувальний загін, щоб виламати двері.

Звичайно, Ківелі там не було, але, на щастя, її розбудив галас, і вона змогла зібратися з силами, щоб почати знову кричати.

Її швидко виявили та звільнили, після чого її терміново доправили до лікарні, де вона пробула декілька днів, щоб оговтатися від зневоднення, психологічного шоку та саден на руках та ногах від ударів ними об стіну ліфта.

"Насправді я так гримнула, що камінь випав із моєї каблучки. Він усе ще там, десь у шахті ліфта", — сказала вона в інтерв'ю журналу Cyprus Weekly. "Після перших трьох днів я не могла стояти, і зрештою мої ноги набрякли. Дякувати Богу, вони знайшли мене вчасно".

Якби її не врятували, лікарі заявили, що Ківелі не прожила б ще одного дня.

Після одужання Ківелі відмовилася від своїх планів піти на пенсію на Кіпрі і натомість повернулася до Нью-Йорка, де прожила з синами ще вісім років, перш ніж померла 1996 року.

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