Бабусині речі знову в моді / © pexels.com

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Дизайнери знайшли незвичне застосування домашньому текстилю: з нього створюють топи, спідниці, сукні та різноманітні декоративні елементи. Те, що колись вважалося звичайною частиною домашнього побуту, тепер стало джерелом натхнення для модної індустрії. Про це пише Vogue Ukraine.

Особливо цікаво, що цей тренд легко вписується у звичайний гардероб. Мереживо вже давно перестало бути виключно деталлю вечірніх суконь. Тепер його носять із джинсами, шкіряними куртками, об’ємними светрами та навіть штанами карго. У результаті виходять образи, у яких романтичні деталі поєднуються з повсякденним одягом.

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Чому бабусині речі знову опинилися в центрі уваги

Мода давно придивляється до вінтажних речей, але останнім часом дизайнери пішли далі й звернули увагу на домашній текстиль. Старі скатертини, мереживні полотна, вишиті серветки та тканини з незвичайними візерунками отримали шанс на друге життя.

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Цікавий приклад такого підходу — паризький бренд In House Blend, заснований Жозефін Пентекост. Дизайнерка працює з вінтажним домашнім текстилем, залишками тканин та знахідками з блошиних ринків. Зі старих матеріалів вона створює одяг, який складно сплутати з масовими моделями.

У таких речах особливу роль відіграють деталі: фактурне мереживо, незвичайні візерунки, складки та делікатна вишивка. Матеріал зберігає сліди свого минулого, тому готовий виріб має власний характер.

Є й практичний бік цієї тенденції. Повторне використання текстилю дає змогу зменшити кількість відходів і перетворити речі, які роками лежали без діла, на актуальний одяг.

Який мереживний одяг обирають модниці

На вулицях модних столиць дедалі частіше з’являються образи з речами, які нагадують домашній одяг минулих десятиліть. Особливо популярними стали сукні-комбінації, мереживні блузи, прозорі спідниці та топи з декоративними вставками.

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Один із найцікавіших способів носити такі речі — поєднувати їх із джинсами. Наприклад, легка сукня, схожа на нічну сорочку, поверх деніму створює незвичний багатошаровий образ. А мереживна блуза з брюками карго має зовсім інший вигляд, ніж у поєднанні з класичною спідницею.

Не менш вдало мереживо поєднується зі шкірою. Куртка грубого крою або масивне взуття допомагають збалансувати ніжність тканини. Для прохолодної погоди можна обрати мереживну спідницю та доповнити її об’ємним светром.

Окремої уваги заслуговують прозорі тканини. Їх використовують для створення багатошарових образів, додають до рукавів, комірів або роблять частиною драпірування. Такі деталі помітні, але не перевантажують комплект.

Фартухи Miu Miu та романтична естетика Simone Rocha: що пропонують дизайнери

Інтерес до домашнього текстилю помітний і в колекціях відомих модних брендів. Наприклад, у колекції Miu Miu весна-літо 2026 Міучча Прада звернула увагу на фартухи. Звичний предмет домашнього одягу отримав нове прочитання: моделі прикрасили яскравими принтами, оборками та декоративними деталями. Інші варіанти нагадували практичний робочий одяг із темно-синього канвасу.

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Своє бачення романтичної моди пропонує й британська дизайнерка Сімон Роша. У її колекціях часто з’являються тюль, мереживо, стрічки, оборки та складні декоративні елементи. Дизайнерка надихається ірландською культурою, сімейною історією та традиційними ремісничими техніками.

Прозорі тканини й незвичайні поєднання фактур можна побачити також у роботах Ann Demeulemeester. Завдяки таким деталям одяг набуває виразного характеру, хоча самі силуети часто залишаються досить стриманими.

Як додати бабусине мереживо до свого гардероба

Якщо ідея з мереживними скатертинами в одязі здається надто сміливою, почати можна з більш звичних речей. Наприклад, обрати блузу з мереживним коміром або спідницю з декоративними вставками. Такі деталі легко поєднати з одягом, який уже є у шафі.

Ось кілька комбінацій, які варто спробувати:

Мереживний топ і джинси. Один із найпростіших способів додати романтичну річ до повсякденного образу. Особливо вдало виглядають моделі з тонкими бретелями або декоративною обробкою.

Сукня-комбінація та об’ємний светр. Гарний варіант для прохолодних днів. Светр можна накинути зверху або поєднати із сукнею, залишивши мереживний край помітним.

Блуза з оборками та штани карго. Таке поєднання сподобається тим, хто любить експериментувати зі стилями. Романтичний верх пом’якшує практичний характер штанів.

Мереживна спідниця та шкіряна куртка. Контраст ніжної тканини й грубішого верхнього одягу робить образ цікавішим. Для завершення можна додати чоботи або масивні черевики.

Прозорі деталі в багатошаровому образі. Мереживні рукави, напівпрозорий верх або вставки на спідниці допоможуть підтримати тренд, якщо не хочеться носити повністю мереживні речі.

Під час вибору одягу звертайте увагу на фактуру тканини. Мереживо особливо добре поєднується з денімом, шкірою, вовною та щільною бавовною. Такі комбінації доречні і для повсякденних виходів, і для більш продуманих образів.

Схоже, старі речі ще довго залишатимуться джерелом натхнення для дизайнерів. А якщо у вас вдома збереглися мереживні серветки чи незвичайна скатертина, можливо, тепер саме час поглянути на них трохи інакше.

FAQ

Як носити мереживо 2026 року?

2026 року мереживні речі можна сміливо поєднувати з базовим одягом. Мереживний топ матиме гарний вигляд із джинсами, спідницю можна доповнити шкіряною курткою, а сукню-комбінацію — об’ємним светром. Для повсякденних образів краще обирати моделі з делікатними вставками або поєднувати прозорі тканини з більш щільними матеріалами.

Які речі з бабусиного гардероба знову в моді?

Серед актуальних трендів — мереживні блузи, серветки та скатертини, які використовують для створення одягу, сукні-комбінації, речі з тюлю, фартухи, тканини з вишивкою та декоративними оборками. Особливу увагу привертають вінтажні матеріали, які отримують нове життя у сучасних дизайнерських колекціях.

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