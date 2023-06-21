Бабуїни здивували, щосили вчепившись за міст та уникнувши зустрічі з левами – відео

У Південній Африці зграя бабуїнів застрягла в повітрі в оточенні левів.

Подітися було нікуди, і вони не мали іншого вибору, ніж висіти на мосту. Цією історією та кадрами поділився із Latest Sightings гід заповідника Мала-Мала Майк Ботес.

Він розповів, що міст Вест-стріт дає гідам та гостям безпечний спосіб перетнути річку Санд у сезон дощів.

Спостереження на мосту та навколо нього завжди є унікальними, оскільки вони пропонують різні ракурси для фотографування.

"Ми були на сафарі, слідуючи за прайдом левів. Ми думали, що вони прямують до Піщаної річки, можливо, у пошуках пиття. Але незабаром стало ясно, що вони насправді не хотіли пити, а скоріше хотіли перетнути Санд-Рівер. Вони прямували до мосту на Вест-стріт", - поділився він.

Майк додав, що бабуїни - одні з тварин, які дуже люблять міст, тому що там висока точка огляду, з якою вони можуть бачити будь-які потенційні загрози. Гостей Мала-Мала часто зустрічають ці примати, які займаються своїми справами, доглядають себе і грають у м'яч посеред моста.

"Цей конкретний день нічим не відрізнявся, коли зграя бабуїнів вбирала ранкове сонце на мосту. На нещастя для них, тепле сонце було настільки гарним, що вони втратили фокус і не побачили левів, що наближаються. Леви безтурботно ходили мостом. Щодо бабуїнів, то було вже надто пізно. Вони видавали верески і тривожні крики... На жаль, оточені та нездатні втекти, мавпи змушені були думати на ходу, щоби вижити. На наше здивування, бабуїни кинулися під міст Так, під міст. Повиснувши на металі під мостом, вони знали, що в безпеці. Вони були буквально під носом у левів, і леви нічого не могли вдіяти", - пригадав гід.

Нагадаємо, у Тайвані рибалка виловив масивну вагітну акулу-гобліна. Її вага 800 кг і довжина майже 5 м.

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