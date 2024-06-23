Багатій спалив свій розкішний будинок, вартістю понад 1 млрд євро: він пояснив, навіщо це зробив

Чоловік хотів, щоб його ексдружині нічого не дісталось після розлучення.

Мільйонер, професійний гравець у гольф Френсіс МакГірк підпалив свій будинок на березі моря, вартістю 900 000 фунтів стерлінгів (понад 1 млрд євро). Він це зробив, щоб насолити дружині після розлучення.

Про це пише dailymail.co.uk.

Френсіс МакГірк сказав рятувальникам: "Я не хочу, щоб ця сучка отримала все", коли вони гасили пожежу будинку колишнього подружжя в графстві Кент, 25 червня минулого року.

50-річний гравець, який виступав на Відкритому чемпіонаті світу з гольфу в 2011 році, був співвласником будинку разом зі своєю колишньою партнеркою Сарою МакГірк. Він надсилав їй повідомлення про те, що він "спалить будинок дотла", поки жінка перебуває всередині. Потім він реалізував свою погрозу, завдавши значної шкоди майну на набережній і незначних тілесних ушкоджень собі, що, як було сказано в суді, є "справжньою спробою самогубства".

Відомо, що поки його ексдружини та дітей не було вдома, він заліз до будинку та зсередини підпалив його. Випадковий перехожий зателефонував до служби порятунку.

Батькові трьох дітей загрожувало ув'язнення за те, що суд визнав нападом "зі злості", через який його сім'я була змушена покинути будинок, але в п'ятницю Королівський суд Кентербері виніс йому умовний вирок.

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