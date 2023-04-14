Багатій, який виграв 27 млн доларів, через 5 років жив у сараї з фекаліями: як він втратив усе

Девід Лі Едвардс був засудженим злочинцем з Ашленда, штат Кентуккі, але йому пощастило, коли він виграв 27 мільйонів доларів у лотерею Powerball у серпні 2001 року.

Втім, всього за п'ять років він втратив усе та оселився у сараї, вкритому фекаліями. Про це пише mirror.co.uk.

Це був один із найбільших виграшів у лотерею в історії, але до 2006 року всі гроші Едвардса закінчилися.

Перше, що зробив Девід після того, як став мільйонером, — одружився зі своєю дівчиною Шоне Меддакс у Малібу, штат Каліфорнія.

Фото: mirror.co.uk

Потім закохані вирішили витратити гроші. По-перше, це був маєток вартістю 1,6 мільйона доларів, площею 6000 квадратних футів у закритому комплексі у Палм-Біч-Гарденс, Флорида. Цього будинку йому було недостатньо, тому він придбав ще один поблизу за 600 000 доларів.

Фото: mirror.co.uk

Девід витратив ще мільйон фунтів стерлінгів на розкішні автомобілі, включаючи Dodge Viper за 90 000 доларів та Lamborghini Diablo за 200 000 доларів. Але найдорожчою розкішшю був приватний LearJet вартістю 1,9 мільйона доларів.

Сподіваючись інвестувати, він також витратив ще 4,5 мільйона доларів на компанію із встановлення оптоволокна та бізнес із виробництва лімузинів. Він навіть заплатив пів мільйона іншій колишній дружині та її чоловікові за опіку над дочкою Едвардса, Тіффані, яка тоді була підлітком.

За оцінками, він витратив 3 мільйони доларів зі своїх 27 мільйонів лише через три місяці після отримання виграшного квитка та ще 12 мільйонів доларів у перший рік.

Втім, перевитрата та наркоманія взяли своє.

Фото: mirror.co.uk

До 2006 року Едвардс та Меддакс вже були без копійки в кишені. Зрештою, дружина кинула його і знову вийшла заміж. Згодом, вона та її новий чоловік прийняли Девіда у себе, перш ніж знайшли для нього місце в хоспісі.

Фото: mirror.co.uk

2013 року колишній мільйонер помер у віці 58 років.

До кінця життя він навіть заборгував іншим людям. За роки до своєї смерті Едвардс мав декілька проблем із законом через зберігання заборонених наркотиків, включаючи крек. Також чоловік заразився гепатитом від використання внутрішньовенних голок.

Нагадаємо, у Туреччині жінка через ТікТок застрелила свого екскоханця. Стало відомо, що він накоїв.

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