Багатій закопав скрині зі скарбами на мільйони і кинув виклик будь-кому, хто їх знайде

Американський підприємець і ранній криптоінвестор нещодавно оголосив публічне полювання за п'ятьма різними скринями зі скарбами, що містять цінні предмети, які, як стверджується, коштують близько 2 мільйонів доларів.

Про це пише Business Insider.

Джон Коллінз-Блек колись мріяв знайти цінний скарб, але йому вдалося розбагатіти, рано інвестувавши в біткоїн, тому останні п'ять років він провів, плануючи епічне полювання за скарбами для інших мисливців за скарбами. Під час пандемії COVID-19 криптоінвестор почав збирати колекцію цінних речей, щоб наповнити ними п'ять різних скринь зі скарбами, а потім закопати їх у невідомих місцях по всій території США. Жодна зі скринь не є приватною власністю, тому технічно будь-хто може їх знайти, хоча Коллінз-Блек зазначає, що для того, щоб знайти хоча б одну зі скринь, потрібно слідувати низці підказок і мати гострий розум.

Джон стверджує, що він єдиний, хто знає, де заховані скрині зі скарбами, тому немає сенсу розпитувати про підказки його сім'ю і друзів. Вся інформація, необхідна мисливцю за скарбами, щоб розпочати "найбільше полювання за скарбами в американській історії", зручно викладена в книжці Коллінза-Блека "Скарби всередині", хоча він подбав про те, щоб зробити їх якомога складнішими для розшифрування. Кожна скриня – це також коробка з головоломкою, яку потрібно відкрити, але Коллінз-Блек закликав людей не відкривати їх силоміць, оскільки його книга містить інструкції, як це зробити.

Джон розповів, що серед цінностей, запечатаних у п'яти скринях зі скарбами, є біткоїн Casascius (перший фізичний біткоїн в історії), зелений колумбійський смарагд, картка покемона Shining Charizard 2002 року, антикваріат з корабельної аварії та желейний келих Джорджа Вашингтона, і він показав американському виданню чеки на всі предмети, щоб довести, що він справді купив їх усі.

"Насправді я намагався з'ясувати, якою буде "золота середина", наскільки великою вона буде, не роблячи її занадто великою, я не хотів, щоб люди збожеволіли", - сказав Коллінз-Блек, додавши, що вартість скарбу оцінюється між 2 і 3 мільйонами доларів, і очікується, що з кожним роком вона буде лише зростати. "Якщо через п'ять-сім років курс біткоїна зросте до $500 000 або $1 млн, або ці скарби коштуватимуть $10 млн, і хтось їх знайде, то я думаю, що я просто відсвяткую це і буду щасливий", - додав криптоінвестор.

Нагадаємо, нещодавно біткоїн досяг нового рекорду. 10 листопада він торгувався на шаленому високому рівні – понад 80 000 доларів за одиницю.

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