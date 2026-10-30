Багаті люди вішають туалетний папір саме так: що несподівано з’ясували дослідники

Як багаті люди вішають туалетний папір — результати опитування / © pexels.com

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Звичайна побутова звичка може дещо розповісти про характер людини. Дослідники припустили, що спосіб розміщення туалетного паперу на тримачі може бути пов’язаний з рівнем доходів, лідерськими якостями та прагненням до успіху.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Фахівчиня зі стосунків і коучиня Гілда Карл провела опитування серед 2000 людей, щоб з’ясувати, чи пов’язані їхні повсякденні звички з особистісними рисами. Учасників запитали, яким боком вони зазвичай вішають рулон туалетного паперу.

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З’ясувалося, що люди, які залишають вільний край паперу спереду, частіше демонструють лідерські якості, наполегливість і прагнення контролювати ситуацію. За спостереженнями фахівчині, такі риси можуть сприяти кар’єрному зростанню та досягненню професійних цілей.

Натомість ті, хто розміщує рулон вільним краєм до стіни, зазвичай мають спокійніший характер, охочіше йдуть на компроміси та легше пристосовуються до обставин. Люди, яким узагалі байдуже, як висить туалетний папір, виявилися особливо гнучкими.

Як спосіб розміщення туалетного паперу пов’язаний із заробітком

Цікаву закономірність виявило й інше опитування, під час якого респондентів запитували не лише про побутові звички, а й про річний дохід.

Серед людей, які заробляли менш ніж 20 тисяч доларів на рік, 73% розміщували туалетний папір вільним краєм до стіни. Водночас серед опитаних із доходом понад 50 тисяч доларів 60% віддавали перевагу протилежному способу.

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Утім, ці результати не доводять, що спосіб розміщення туалетного паперу визначає фінансовий успіх. Опитування лише вказують на можливий зв’язок між побутовими звичками та певними рисами характеру, але не відповідають суворим вимогам наукових досліджень.

До того ж саме поняття успіху кожна людина розуміє по-своєму. Як пояснює американський історик культури Лоуренс Р. Семюел, для когось це досягнення поставлених цілей, а для інших — багатство та суспільне визнання.

Тож визначити майбутні статки чи кар’єрні перспективи людини за рулоном туалетного паперу неможливо. Хоча навіть така дрібна звичка може стати приводом замислитися про особливості власного характеру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форма носа може підказати, які риси характеру переважають у людини — від рішучості й амбітності до товариськості та прагнення уникати конфліктів.

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