Молодий чоловік із Китаю відмовився від елітного способу життя, щоб жити як безхатько, виживаючи лише на 100 юанів (14 доларів США, 580 гривень) на місяць.

Як повідомляє SCMP, 32-річний Чжао Діан провів свої юнацькі роки в Шанхаї, а у віці 10 років переїхав до Нової Зеландії. Він став академічним лідером, здобувши два ступені бакалавра та три ступені магістра з фінансів, живучи в Сіднеї, Нью-Йорку, Пекіні та Парижі. Попри невпинний тиск із боку батьків, які вимагали від нього досягти успіху, Чжао тягнувся до пошуку знань.

Роздумуючи про своє непросте виховання, Чжао згадує про складні стосунки з батьками, позначені жорстокою дисципліною батька через те, що він був лівшею, і нездатністю матері співпереживати його труднощам. Його престижна освіта була для нього «кайданами».

Після багатьох років за кордоном він боровся з глибокою самотністю, часто знаходячи розраду лише серед китайських емігрантів. Перебуваючи в Парижі, він влаштувався на кухню китайського ресторану, де знайшов радість у виконанні простих завдань.

«Миття посуду може принести щастя, тож навіщо чекати на ідеальну роботу?» — переконаний він.

2023 року Чжао повернувся до Китаю, спочатку працював офіціантом на місцевому пивному фестивалі та в готелі. Торік він потрапив до міста Далі, що в провінції Юньнань, де ухвалив радикальне рішення жити на вулиці.

Чжао Діан / © scmp.com

Його розпорядок дня складається з пробудження о 7 ранку і відходу до сну о 21:00, час від часу він приймає душ у хостелах. Він харчується у безкоштовних вегетаріанських ресторанах і покладається на готельні послуги з прання білизни, примудряючись жити скромно на 100 юанів на місяць, а його особисті заощадження складають близько 2 500 юанів.

Він носить одяг із секондгенду, а також електронну книжку, щоб присвячувати час читанню, подорожам та участі у значущих проєктах, зокрема організацію книжкових клубів та обмін відеороликами з психологічних консультацій в Інтернеті.

Він розірвав зв’язки з батьками, які живуть у Новій Зеландії, але прагне близьких стосунків.

Чжао мав дев’ять романтичних стосунків і має 10-річну доньку від попереднього партнерства в Нью-Йорку. Вони підтримують зв’язок онлайн.

Чжао Діан / © scmp.com

Попри те, що Чжао відвідує престижні навчальні заклади, він вважає, що багато молодих людей часто почуваються загубленими і пливуть за течією через токсичне освітнє середовище. У відповідь на це він запустив проєкт, який пропонує дітям кар’єрний досвід, щоб допомогти їм віднайти свої справжні пристрасті.

Чжао відчуває, що відмова від традиційного способу життя на користь недорогого значно посилила його відчуття самореалізації, хоча його нетрадиційний вибір спричинив неоднозначну реакцію. Одні висловлювали співчуття і розуміння, інші критикували його за надмірний ідеалізм і безвідповідальність.

