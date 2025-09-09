Багатій заповів понад 1,14 мільярда доларів відомому футболісту, з яким ніколи не зустрічався

Неймар / © Associated Press

Легенда бразильського футболу Неймар-молодший, який зазнав найбільшого розгрому в кар’єрі та розплакався на полі, успадкує понад 1,14 мільярда доларів після того, як його назвали єдиним спадкоємцем бездітного мільярдера, з яким він ніколи не зустрічався.

Про це повідомляє RIC.

Анонімний чоловік нещодавно пішов із життя. Бразильське видання повідомило, що заповіт був оформлений в офісі в Порту-Алегрі і засвідчений 12 червня в присутності двох свідків. Анонімний мільярдер був неодруженим і бездітним, і обрав Неймара-молодшого своїм єдиним спадкоємцем, оскільки ототожнював себе з ним на особистому рівні, хоча вони ніколи не зустрічалися.

33-річний Неймар ще не прокоментував ситуацію, але навіть якщо його заповіт буде затверджений бразильським судом, він може зіткнутися з юридичними ускладненнями. Попри те, що гроші йому навряд чи потрібні, оскільки, за повідомленнями, його статки становлять від 300 до 330 мільйонів доларів, Неймар, швидше за все, перестрибне до статусу мільярдера буквально за одну ніч.

Бразильські ЗМІ повідомляють, що невідомий мільярдер захоплювався Неймаром-молодшим і як футболістом, і як сім’янином, особливо за близькі стосунки з його батьком, який нагадував йому його власного покійного батька.

«Мені подобається Неймар, я багато в чому ідентифікую себе з ним», — нібито йдеться в документі. «Він некорисливий, що є рідкістю в наші дні. Його зв’язок із батьком дуже нагадує мені той, що був у мене з моїм, який помер».

Гігантський спадок, як повідомляється, містить різні активи, серед яких нерухомість, інвестиції та акції прибуткових компаній.

