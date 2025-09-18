Банани залишаються свіжими і не темніють тижнями, якщо зберігати їх з одним предметом побуту

Банани / © Associated Press

Банани – ідеальний легкий сніданок або перекус, проте вони належать до продуктів, які найчастіше викидають у смітник на кухні, оскільки більшість людей зберігають їх неправильно.

Експертка Two City Vegans Менді Епплгейт виявила, що банани слід тримати подалі від фруктових мисок, оскільки це призводить до того, що вони швидко стають коричневими і кашоподібними, пише Mirror.

Вона поділилася: "Миска для фруктів – одне з найгірших місць для зберігання бананів, оскільки багато інших фруктів, таких як яблука та персики, також виділяють газ етилен. Зберігання бананів окремо від інших фруктів запобігає ланцюговій реакції перезрівання".

Такі фрукти, як банани, яблука або персики, виділяють природну сполуку, яка називається етилен, що сприяє дозріванню фруктів, завдяки чому вони стають досить ніжними та ароматними для споживання.

Коли в повітрі накопичується надмірна кількість газу етилену, це призводить до того, що фрукти прискорюють процес дозрівання і швидко стають гнилими.

Банани вразливі до етилену і водночас виробляють його значну кількість, тому для збереження свіжості фруктів бажано виймати їх з миски для фруктів і зберігати окремо на кухонному столі. Просто зберігайте банани подалі від інших фруктів і будь-яких джерел тепла, таких як фритюрниця або духовка, щоб зберегти їхню свіжість.

Проте, якщо ви хочете, щоб банани зберігалися значно довше, бажано повністю сповільнити виділення етилену за допомогою харчової плівки або фольги.

Банани / Фото: Katherine McPhillips

"Загортання стебел бананів у поліетиленову плівку ефективно сповільнює процес дозрівання при кімнатній температурі. Стебла виділяють газ етилен, тому обгортання затримує його. Цей простий прийом дозволяє зберегти банани кімнатної температури твердими та жовтими довше. Лише невеликий шматок поліетиленової плівки може мати велике значення для продовження терміну зберігання бананів", - пояснює Менді.

Банани виділяють газ етилен зі своїх стебел, тому накриття їх харчовою плівкою або жерстяною фольгою запобігає потраплянню етилену в атмосферу.

Якщо ви виймете банани з миски для фруктів, зберігатимете їх подалі від джерел тепла і накриєте плодоніжки, вони залишаться свіжими на 10 днів або навіть на 14 днів довше, ніж зазвичай.

