Бандит дістав у спадок будинок одинокої вдови, яку ніколи не знав

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У Британії румунський бандит успадкував будинок вдови та продав його за 375 000 фунтів стерлінгів (майже 21 млн грн) після того, як поліція знайшла всередині конопляну плантацію.

Про це пише Daily Mail.

Сусіди Ейлін Голланд кажуть, що вони жодного разу не бачили озброєного ножем румунського бандита, який успадкував її будинок — ні за її життя, ні на її похороні, і навіть після того, як поліція здійснила рейд на скромний напівприміський будинок 1930-х років і виявила, що його перетворили на конопляну ферму.

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90-річна вчителька на пенсії прожила сама понад 40 років в Лондоні. У неї не було дітей чи близької родини, і в останні роки життя вона ставала дедалі слабкішою. Через катаракту вона ледве могла бачити, і сусіди регулярно допомагали їй читати пошту.

Коли її знайшли мертвою у її будинку в жовтні 2019 року, поліція вилучила єдиний відомий зв’язок ключів. Її смерть не була розцінена як підозріла.

Без заповіту та відомих найближчих родичів її ім’я було додано до урядового списку незатребуваних маєтків, які, як вважалося, мали перейти у власність держави. І на цьому, як вважали сусіди, все закінчилося.

Потім, майже чотири роки по тому, група чоловіків зі Східної Європи прибула до будинку, стверджуючи, що вони «знайшли спадкоємця», і прийшли змінити замки. Будинок залишався недоторканим з моменту смерті Голланд, а її речі все ще знаходилися всередині.

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Ауреля Мезея — 44-річного жителя Бая-Маре на півночі Румунії, вкритого татуюваннями, — ніколи не бачили, щоб він відвідував її за її життя, і він не був присутній на її похороні.

«Гадаю, вони бачили будинок у списку незаявленої спадщини. Думаю, вони просто заднім числом виписали заповіт і вписали цього румунського бізнесмена як бенефіціара», — припустив один сусід.

Коли місцеві жителі повідомили поліцію про свої занепокоєння — щодо заповіту, чоловіків, які змінювали замки, та раптової появи давно втраченого спадкоємця — їм сказали, що це не справа поліції.

Лише через кілька місяців пролунав другий дзвінок до поліції. Цього разу, 18 червня 2024 року, скарга стосувалася шести чоловіків, які підозріло поводилися в будинку.

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П’ятеро втекли з місця події — і не безпідставно. Будинок перетворений на повноцінну фабрику з виробництва канабісу.

Протягом двох місяців після поліцейського рейду румун продав будинок за зниженою ціною британсько-індійському забудовнику. Для оформлення продажу Мезей надав їм копії свого паспорта, свідоцтва про спадщину, заповіту пані Голланд та її свідоцтва про смерть.

Джерело у фірмі повідомило, що її будинок — колись охайний, тихий і ретельно доглянутий — був залишений у такому занедбаному стані, що не вдалося зробити жодної фотографії для маркетингу.

З моменту продажу Мезея не бачили у Великій Британії. Журналісти мають серйозні сумніви щодо того, як він взагалі успадкував цю власність, і чи справді заповіт, який використовувався для отримання права спадкування, був складений до смерті пані Голланд.

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Згідно з законодавством Великої Британії, заповіт має бути підписаний двома дорослими свідками, які підтверджують, що особа підписала його добровільно та у здоровому глузді. Дві особи, зазначені у заповіті пані Голланд, померли до появи документа наприкінці 2023 року, а їхні родини стверджують, що не мали з нею жодного стосунку.

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