Банк "поховав" жінку та залишив її без грошей, паспорта і водійських прав

45-річна Масітокозе Мойо з Кіддермінстера, Велика Британія, пережила справжній шок після того, як банк помилково оголосив її мертвою. У подібній ситуації раніше опинилася американка, яка прийшла поновлювати водійські права, де повідомили, що вона мертва.

Як пише Daily Star, Масітокозе втратила доступ до своїх коштів майже на три тижні, її паспорт і водійські права анулювали, а кредитна історія опинилася під загрозою.

Як банк "поховав" клієнтку

Жінка зателефонувала до Co-operative Bank, щоб перевести свій рахунок у Santander та скасувати деякі платежі. Проте оператор, який обробляв запит, випадково позначив її як померлу. Це запустило ланцюгову реакцію: банк повідомив про її "смерть" всім її кредиторам, державним установам та навіть страховим компаніям.

Масітокозе почала підозрювати, що щось не так, коли її кредитна картка Vanquis була відхилена під час купівлі у Sainsbury’s.

"Я увійшла в мобільний застосунок, зателефонувала до банку, і вони сказали, що отримали повідомлення про мою смерть. Я була шокована!" — розповіла вона.

Масітокозе Мойо / Фото: SWNS

Всі її кредитні картки були заблоковані, а Co-operative Bank передав її кредиторам номер свідоцтва про смерть.

Життя без документів та доступу до грошей

Жінка була змушена позичати гроші у сусідів, іноді навіть по декілька фунтів, щоб просто вижити: "Це було принизливо. Уявіть: ви працюєте, у вас є гроші, але ви не можете їх використати!".

Окрім цього, анулювання паспорта зруйнувало її плани на відпустку до Південної Африки, а водійські права стали недійсними. Через це вона не могла сплачувати податок на автомобіль і їздила незаконно.

Вимога компенсації та судовий позов

Масітокозе каже, що ця ситуація підірвала її стан здоров’я, спричинивши стрес та короткочасну втрату пам’яті. Тепер вона вимагає від Co-operative Bank компенсацію у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Я щедра! Вони навіть не можуть оцінити те, через що мені довелося пройти. Вони не запропонували жодної компенсації, тож я подаю на них до суду".

Масітокозе Мойо / Фото: SWNS

Представник Co-operative Bank лише заявив, що банк "перепрошує" за спричинені незручності. Чи виплатять жінці компенсацію – питання залишається відкритим.

Нагадаємо, індійський чоловік, якого уряд несправедливо оголосив мертвим, вдався до злочину, щоб довести, що він живий.

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