Банкір, чий пес зламав лапу, відсудив 13 тисяч доларів, щоб вилікувати депресію в улюбленця

У Великій Британії старший банкір, чий джек-рассел-тер'єр зламав лапу на курсах терапії для тривожних собак, отримав виплату у розмірі понад 10 000 фунтів стерлінгів (13 тисяч доларів США).

Собака за окликом Сіріус зламав одну із задніх лап у жовтні 2023 року під час проходження курсу зоотерапії вартістю 2 500 фунтів стерлінгів, який, як сподівалися його власники, полегшить його "тривожність і реактивність".

Його власник, Ігіт Онкан Сазак, віце-президент Bank of America Merrill Lynch, стверджує, що Сіріус випав з фургона, коли перебував під опікою організації Four Paws Walking and Training, розташованої поблизу Бері-Сент-Едмундс у Саффолку.

Пол Айвз, засновник бізнесу з дресирування собак, стверджував, що собака "проявляв сильну агресію і занепокоєння" і намагався вкусити дресирувальника, в результаті чого "незграбно впав і отримав травму".

Ігіт та його дружина Бельма Сазак отримали 10 583 фунтів стерлінгів після того, як подали до суду на компанію, щоб відшкодувати рахунки ветеринара на суму 7 200 фунтів стерлінгів і плату за курс.

Бельма стверджувала, що собаці доводилося давати "ліки від депресії", оскільки він не міг бігати, відновлюючись після травми.

Суддя Едвін Оморегі заявив минулого тижня в Центральному окружному суді Лондона: "Пан Сазак зазначив у своїй позовній заяві, що він відправив свого собаку на певні тренування з відповідачами, і що під час тренувань собака зазнав травм, серед яких був спіральний перелом. Перелом був досить серйозним, що змусило пана Сазака звернутися за медичною допомогою. Внаслідок цих травм він подав позов до суду на відповідачів... Спочатку на оплату рахунків ветеринара за лікування Сіріуса, а також на оплату тренувань собаки".

Зі свого боку, господарка тварини назвала їхній досвід "повним жахіттям", стверджуючи, що Сіріус зламав лапу після того, як організація забрала його на дресирування: "Все це випробування завдало нам значного емоційного стресу і фінансових труднощів. Наразі ми намагаємося повернути наше життя в нормальне русло і запропонувати найкращу можливу підтримку Сіріусу. Цей досвід був справжнім жахіттям".

Також Бельма розповіла про те, що Сіріусу в лапу вставили металеву пластину і дев'ять гвинтів, а також про те, що собака потребуватиме "інтенсивного післяопераційного догляду", поки буде "нерухомий".

"Моє серце розривається, коли я бачу, як він бореться з підвищеною тривогою і навіть потребує ліків від депресії, щоб впоратися з його жахливим новим оточенням", - зазначила вона.

Зі свого боку, представники організації зазначили, що негайно повідомили власників Сіріуса після "нещасного випадку" і відвели тварину до ветеринара.

"Хочу зазначити, що ми запропонували покрити медичні витрати на операцію, рентгенівські знімки, ліки та подальші зустрічі, і чекаємо на результати восьмитижневого обстеження, щоб отримати остаточний рахунок, після чого буде здійснено оплату", - йдеться у відповіді компанії.

Чотирилапий не був присутній на слуханні. Суддя Оморегі виніс рішення про виплату Сазаку 10 583 фунтів стерлінгів. Але він зазначив, що компанія все ще може повернутися до суду і подати заяву про "скасування" його наказу, оскільки в суді не було жодного представника, який би представив свою сторону.

"Можливо, це ще не кінець справи", - сказав він.

